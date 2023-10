Landrat Theo Melcher begrüßt neuen Leiter Leitungsstab der Kreispolizeibehörde Olpe

(wS/ots) Olpe 31.10.2023 | Ein Wechsel in der Leitung des Leitungsstabes der Kreispolizeibehörde Olpe hat zum 1. Oktober 2023 stattgefunden.

Polizeirat Matthias Freitag hat die Funktion von seinem Vorgänger, Polizeirat Michael Koprivsek übernommen, der seinerseits seine neue Funktion offiziell zum 1. Oktober im Innenministerium Nordrhein-Westfalen angetreten hat. Matthias Freitag ist 38 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der gebürtige Gevelsberger wurde zu Beginn seiner polizeilichen Laufbahn in Wuppertal eingesetzt. Dort waren seine Stationen im Bereich des Streifendienstes sowie der Hundertschaft. Im Anschluss hatte er die Möglichkeit, langjährig Führungsstellenerfahrung in der Direktion GE zu sammeln. Nach seinem Masterstudium trat er nun seine neue Funktion als Leiter Leitungsstab in der Kreispolizeibehörde Olpe an, wo er jetzt im höheren Dienst die Behördenleitung insbesondere in Fragen der Strategie, des Controllings, der Qualitätssicherung sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Landrat Theo Melcher sowie der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Jürgen Griesing, begrüßten Matthias Freitag als neues Mitglied des Führungsteams und wünschten ihm für seine neue Tätigkeit alles Gute. Das Bild zeigt den Landrat Theo Melcher, den neuen Leiter Leitungsstab Matthias Freitag und den Abteilungsleiter PD Jürgen Griesing.

Ein Fahrer eines Peugeot Transporters befuhr in Geisweid die Gerberstraße in Richtung Reckhammerstraße. Dabei kollidierte er mit der Beifahrerseite front mit einem am Seitenrand geparkten Mercedes.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter auf die Seite und blieb vor der Bushaltestelle „Geisweid Reckhammerstr.“ auf der Fahrerseite seitlich liegen.

Der Fahrer des Transporters zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte ihn an der Unfallstelle.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst wurde auch die Feuerwehr mit dem Löschzug Geisweid zur Unfallstelle alarmiert. Der umgekippte Transporter verlor Betriebsmittel. Die Feuerwehr Geisweid beseitigte diese.