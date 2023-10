Leuchtende Nacht im Audi Zentrum Siegen: 3. Audi Club Night verspricht unvergessliche Party

(wS/ws) Siegen 07.10.2023 | Am 21. Oktober 2023 verwandelt sich der Showroom des Audi Zentrum Siegen in der Leimbachstraße erneut für eine Nacht in die größte Partylocation der Stadt.

Ein spektakuläres Lichtambiente sowie kühle Drinks bilden die Grundlage für einen unvergesslichen Party-Abend. Für eine volle Tanzfläche sorgt Radio Siegen DJ Marcus Nauroth mit einem Musikmix aus Alltime-Party-Classics sowie Chartshits. Musikalische Unterstützung erhält Nauroth von der Kölner Eventsaxofonistin Nadine Jagusch.

„Wir freuen uns wieder auf ein hochklassiges Party-Event und laden alle Siegener herzlich ein mit uns zu feiern“, sagt Michael Klaes, Geschäftsstellenleiter des Audi Zentrum Siegen.

DJ und Eventmanager Marcus Nauroth ergänzt: „Die Audi Club Night ist das Mega-Event in Siegen. Die futuristische Architektur des Audi Zentrums gepaart mit modernster Licht- und Tontechnik laden einfach zum Tanzen ein, mehr geht nicht“.

2019 und 2020 war das Event bereits im Vorfeld ausverkauft. Aktuell sind noch Party-Tickets für 20,00 Euro inclusive Garderobenservice direkt im Audi Zentrum Siegen sowie im Online-Vorverkauf unter www.audi-clubnight-siegen.de verfügbar.

Die Audi Club Night 2020 startet am Samstag, 21. Oktober um 20 Uhr. Einlass ab 18 Jahren.