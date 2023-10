NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zeichnet 32 Betriebe aus: Handwerkskammer Dortmund verleiht Ausbildungssiegel an Autohaus Keller

(wS/ke) Olpe Siegen Kreuztal 05.10.2023 | Am 14.09.23 erhielt Autohaus Keller, vertreten durch Helena Keller, das Ausbildungssiegel der Handwerkskammer Dortmund in einer festlichen Veranstaltung. Der Ministerpräsident des Landes NRW, Hendrik Wüst, persönlich überreichte die Auszeichnung an 32 Betriebe in der Region.

1961 wurde das Autohaus Keller GmbH & Co. KG von Fritz und Rita Keller in Kreuztal gegründet.

Aktuell gibt es sechs Standorte in Lüdenscheid, Kreuztal, Olpe, Siegen, Limburg und Hagen. Geschäftsführer ist Wolfgang Keller. Der Standort in Hagen wurde 2017 vom Autohaus Weber übernommen und 2018 eröffnet. Derzeit arbeiten ca. 120 Mitarbeiter*innen, davon 27 Auszubildende, in dem Unternehmen. Seit 1978 haben rund 125 junge Menschen ihre Ausbildung zum/zur KFZ-Mechatroniker*in, Automobilkaufmann/-kauffrau (Lagerist) und zur Kauffrau für Büromanagement bei den Autohäusern abgeschlossen. Vierzehn Auszubildende machen zurzeit ihre Ausbildung zum/zur KFZ-Mechatroniker*in, von denen sind sechs im ersten, fünf im zweiten und drei im dritten Lehrjahr. Dreizehn Auszubildende machen ihre Ausbildung zum/zur Automobilkaufmann/-kauffrau, von denen vier im ersten, vier im zweiten und fünf im drittenLehrjahr sind.

„Unsere Azubis sind die Fachkräfte von morgen, deshalb sind sie wichtig für unser Unternehmen. Wir leben von den Menschen in der Region und für die Menschen in der Region. Daher investieren und schaffen wir neue Arbeitsplätze im Siegerland, Sauerland, in Limburg, Hagen und Lüdenscheid. Wir streben einen kontinuierlichen Arbeitsplatzaufbau an, deshalb übernehmen wir einen großen Teil unserer Auszubildenden. Durch die Übernahme junger engagierter Menschen, die sich stetig entwickeln, entwickelt sich unser Unternehmen weiter. Unsere Auszubildenden sind die Menschen, die unsere Ideen kennen und die wissen, wie wir arbeiten. Unser Unternehmen gibt jungen Menschen Chancen und so können wir uns entwickeln. Junge Menschen sind für uns als Familienunternehmen sehr wichtig und wir freuen uns jedes Jahr, ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Nicht nur die Ausbildung wird großgeschrieben, auch nach der Ausbildung hat man noch lange nicht ausgelernt. Allen Mitarbeitern wird stetig ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten geboten. Dies ist für ein wachsendes, zukunftsorientiertes Unternehmen unabkömmlich. Konsumenten werden immer aufgeklärter und die technischen Anforderungen wachsen. Um Qualität, Image und die höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen, sind nicht nur die jungen Menschen gefordert, sondern alle Mitarbeiter, die gemeinsam das Unternehmen nach vorne bringen wollen. Die Auszeichnung mit dem Ausbildungssiegel 2023-2026 macht uns sehr stolz. Es zeigt uns, dass wir mit unserer Ausbildung auf dem richtigen Weg sind und bestärkt uns in unserer Arbeit. Diese Auszeichnung tragen wir als gesamtes Unternehmen und zeichnet jeden Mitarbeiter für seinen Einsatz aus. Jeder Mensch ist wichtig für den Erfolg des Ganzen und gemeinsam erreichen wir unser Ziel.“

Foto ©Xian-Art/HWK Dortmund

Weitere Infos der Handwerkskammer Dortmund:

„Ausbildungsbetriebe leisten wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung“

Für vorbildliche Ausbildung junger Menschen sowie besonders erfolgreiche Nachwuchsgewinnung und Fachkräftebindung erhielten 32 Unternehmen aus dem Kammerbezirk Dortmund am vorigen Freitag das Siegel für Ausbildungsqualität der Handwerkskammer (HWK) Dortmund.

Drei Unternehmen kommen aus Hagen. Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer Dortmund, überreichte die Auszeichnungen passend zum bundesweiten Tag des Handwerks gemeinsam mit Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen.

„Ausbildungsbetriebe leisten einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und bieten jungen Menschen einen guten Start ins Berufsleben“, sagt HWK-Präsident Berthold Schröder. „Viele Betriebe bilden über ihren eigenen Bedarf aus. Das heißt, sie investieren viel Zeit

und finanzielle Ressourcen, um eine begehrte Fachkraft auszubilden, die dann in einem anderen Betrieb durchstarten kann. Über ein Praktikum ermöglichen die Betriebe zusätzlich einen Blick ins Handwerk und ebnen jungen Menschen damit den Weg in eine Ausbildung.

Wir brauchen diese engagierten Unternehmen heute mehr denn je und darum ist es uns wichtig, ihre Leistung sichtbar zu machen und zu würdigen. Aus diesem Grund haben wir das Ausbildungssiegel ins Leben gerufen. Gleichzeitig möchten wir mit diesen guten Beispielen andere Unternehmen ermutigen, jungen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen.“

Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen: „Das Ausbildungssiegel der Handwerkskammer Dortmund zeigt die ganze Bandbreite des Handwerks und die Wichtigkeit der dualen Ausbildung für die Fachkräftesicherung. Gut ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker sind von zentraler Bedeutung für unser Land und eine tragende Säule der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Gutes Handwerk bedeutet, die Tradition zu wahren und gleichzeitig am Puls der Zeit zu sein. Das gilt auch für die großen Herausforderungen unserer Zeit: Für digitale Transformation und den Weg zur Klimaneutralität sind qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker unverzichtbar. Das Ausbildungssiegel der Handwerkskammer Dortmund steht dabei für höchste Qualität und deren Wertschätzung in den Betrieben.

So kommt Ausbildung in Nordrhein-Westfalen voran! Die Siegelträger und Siegelträgerinnen der Handwerkskammer Dortmund sind im wahrsten Sinne des Wortes ‚ausgezeichnete‘ Vorbilder. Ich gratuliere allen Preisträgern und ihren Betrieben herzlich.“

Henke AG, Hagen

Die Henke AG hat ihre Hauptzentrale in Hagen sowie weitere Standorte in Berlin und Hamburg. Das Unternehmen wurde 1904 in Hagen gegründet. Geschäftsführer sind Karl-Heinz Ester, Philipp Brüggemann und Jan M. Brüggemann. Der Betrieb bildet seit 1904 aus. Zurzeit arbeiten rund 140 Mitarbeitende, darunter 17 Auszubildende, in dem Bauunternehmen. Die Auszubildenden absolvieren ihre Lehre als Dachdecker*in, Fassadenmonteur*in und Kaufleute für Büromanagement bei der Henke AG und befinden sich im ersten bis dritten Lehrjahr.

Geschäftsführung Karl-Heinz Ester, Philipp Brüggemann und Jan M. Brüggemann:

„Die Ausbildung junger Talente in unserem Unternehmen ermöglicht es uns, immer wieder von neuen und frischen Ideen aus der Ausbildung und der schulischen Vorbildung zu profitieren. Durch die Integration junger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen wir nicht nur neue Perspektiven in unseren Betrieb, sondern prägen sie auch gemäß eigener Werte und Visionen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist die Ausbildung junger Menschen die sicherste Quelle für langfristigen Nachwuchs. Wir sind uns bewusst, dass in den nächsten Jahren hervorragende Fachkräfte unser Unternehmen verlassen werden. Daher nehmen wir diese Herausforderung aktiv an und begegnen dem demografischen Wandel, indem wir in die Ausbildung investieren und jungen Menschen eine Perspektive bieten. Unser Engagement in der Ausbildung ist auch ein Ausdruck unserer Verantwortung gegenüber der Region und der Gesellschaft. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, indem wir jungen Menschen eine berufliche Zukunft ermöglichen und ihnen somit Chancen eröffnen. Die Auszeichnung mit dem Ausbildungssiegel 2023-2026 macht uns stolz und bestätigt unseren Weg, viel in die Ausbildung zu investieren. Wir sind auf dem richtigen Pfad und werden weiterhin in die Entwicklung junger Talente investieren, um ihnen beste Perspektiven zu bieten.“

Elektro Walter Böhme GmbH, Hagen

Das von Walter Böhme 1930 gegründete Unternehmen wird seit 1985 von Karin Böhme und seit 2004 zusätzlich von Oliver Böhme geführt. Derzeit arbeiten 50 Mitarbeiter*innen, darunter neun Auszubildende, in dem Betrieb. Seit 1960 haben ca. 126 junge Menschen ihre Ausbildung bei der Walter Böhmer GmbH abgeschlossen. Aktuell machen neun junge Menschen ihre Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Davon sind drei im ersten, drei im zweiten und einer im dritten Lehrjahr. Zwei Auszubildende stehen vor ihrer Abschlussprüfung.

Geschäftsführer Oliver Böhme:

„Ich möchte gerne jungen Leuten die Chance geben eine Ausbildung im Handwerk zu machen und ihnen einen Berufseinstieg ermöglichen. Für ein gutes Unternehmen sind Führungskräfte sehr wichtig und daher lege ich viel Wert auf die Ausbildung von Fachkräften im eigenen Betrieb, um sie danach zu übernehmen. Wir fördern unsere Gesellinnen und Gesellen noch weiter und ermöglichen ihnen einen Aufstieg im Betrieb.