Nach Sachbeschädigung an Supermarkt-Filiale: 40.000 Euro Schaden

(wS/si) Siegen 17.10.2023 | Am Montagnachmittag (16.10.2023) erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einer Supermarkt-Filiale in der Wenschtstraße in Siegen-Geisweid.

Gegen 14:30 Uhr meldete die Filialleitung, dass das Kühllager ausgefallen ist und man auf dem Dach des Supermarktes entsprechende Sachbeschädigungen festgestellt hat. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte offenbar das Kühllager ausgeschaltet und die Lamellen der Kühlgeräte beschädigt haben.

Der Tatzeitraum lässt sich nur anhand der Abschaltung des Kühllagers eingrenzen. Dies ist laut der Filialleitung zwischen Sonntagabend (15.10.2023) und Montagmorgen geschehen.

Durch die Beschädigung der Lamellen, den Ausfall der Kühlung und die Entsorgung der betroffenen Ware ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Supermarkts gesehen haben und die Hinweise unter der 0271/7099-0 geben können.