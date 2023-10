Neuer Leiter für die Mensa am Campus Adolf-Reichwein-Straße in Siegen

(wS/uni) Siegen 06.10.2023 | Die Mensa des Studierendenwerks Siegen am Campus Adolf-Reichwein-Straße (AR) hat einen neuen Leiter. Zum 1. Oktober 2023 hat David Kortmann die Position übernommen.

David Kortmann ist seit Juni 2020 beim Studierendenwerk beschäftigt. Er war bisher als stellvertretender Betriebsleiter im Bistro am Campus AR tätig, wo er sich durch sein Engagement und seine Fachkompetenz ausgezeichnet hat. In seiner neuen Position als Leiter der größten Siegener Mensa wird er nun eine zentrale Rolle für das kulinarische Angebot an der Siegener Universität übernehmen. In der Mensa AR können täglich bis zu 3.000 Essen produziert und ausgegeben werden. Kortmann wird darüber hinaus aber auch für die Gestaltung der Speisepläne der beiden anderen Mensen des Studierendenwerks zuständig sein.

Der 31-jährige Kortmann ist gebürtig aus Siegen und hat seine Ausbildung im Hotel zur Altstadt in Freudenberg absolviert. Seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem nach Mallorca, wo er wertvolle Erfahrungen sammelte. Er lebte auch mehrere Jahre in Köln, arbeitete dort als Eventkoch und war unter anderem bei großen Messen in Düsseldorf und Hannover oder auch in der Allianz-Arena in München im Einsatz. 2019 kehrte er wieder in seine Heimatstadt Siegen zurück.

Zu seiner neuen Position als Leiter der Mensa AR sagt David Kortmann: „Ich freue mich riesig, die Leitung für diese tolle Küche zu übernehmen. Es ist eine spannende Herausforderung, sich auf die Bedürfnisse der Studierenden einzustellen und ihnen leckere, hochwertige, aber gleichzeitig auch kostengünstige Mahlzeiten anzubieten.“

Das Studierendenwerk Siegen ist überzeugt, dass David Kortmann mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seinen Ideen die Campus-Gastronomie in Siegen maßgeblich bereichern und weiterentwickeln wird.

David Kortmann, neuer Leiter der Mensa AR beim Studierendenwerk Siegen