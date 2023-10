Oktoberstöberei in der Bücherei: Leckeres und Gruseliges

(wS/hi) Hilchenbach 05.10.2023 | Wenn es draußen stürmt und regnet, wenn es kalt wird und die Sonnenstunden schwinden, dann steht der Herbst vor der Tür. Neben trostlosem Wetter, hat die kommende Jahreszeit aber auch bunte Seiten. Ein goldener Oktober, im Wald leckere Pilze entdecken, bunte Blätter pressen, Drachen steigen und Kürbissuppe brodeln lassen. Wie passend, dass sich der Herbst auch in der Wilhelmsburg eingefunden hat.

An der „roten Wand“ hat das Team der Stadtbücherei eine Auswahl passender Lektüre ausgestellt: Rezeptsammlungen mit leckeren Suppen, Eintöpfen, Herbstgerichten mit saisonalem Gemüse sowie verschiedene Teesorten oder ein passender Krimi – hier werden alle schnell fündig. Kinder, Jugendliche und Junggebliebene können an der roten Wand allerhand Gruseliges, Schauriges und Erschreckendes finden, denn auch Halloween findet im Oktober statt.

„Bei Wind und Wetter laden wir Sie herzlich ein, unser Oktoberangebot zu durchstöbern, denn Herbstzeit ist Lesezeit“, möchte das Team der Stadtbücherei gerne zu weiteren kulinarischen und gruseligen Medien beraten.

Spielenachmittag für alle Generationen

Aber nicht nur Leseratten, sondern auch alle brett- und kartenspielbegeisterten Bürgerinnen und Bürger sind im Oktober herzlich in die Stadtbücherei eingeladen. Am 10. Oktober findet dort von 15:00 bis 17:00 Uhr ein Spielenachmittag für alle Generationen statt.

Christa Kühn hat als Initiatorin einige interessante, herausfordernde und neue Spiele ausgesucht. In geselliger Runde können dort aber auch alte Spiele (wieder) entdeckt

und ausprobiert werden.

Ob das altbekannte Rummikub oder ein regionales Memory – hier kommen alle auf ihre Kosten. Apropos Kosten – natürlich ist die Teilnahme am Spielenachmittag kostenlos.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen erhalten Interessenten in der Stadtbücherei, per Telefon 02733/288-262 oder per Mail an buecherei@hilchenbach.de.

Das Team der Stadtbücherei in der Wilhelmsburg freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.