Prof. Tim Klucken in Focus-Empfehlungsliste für Psychotherapie aufgenommen

(wS/uni) Siegen 27.10.2023 | Bestnoten für die Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Universität Siegen

Professor Dr. Tim Klucken wurde für die Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Universität Siegen (PHA) in die deutschlandweite Focus-Empfehlungsliste für Psychotherapie aufgenommen.

Der Direktor der Hochschulambulanz ist damit einer von nur 25 Therapeuten in NRW und einer von 120 in ganz Deutschland, die von der Redaktion des Magazins Focus besonders empfohlen werden.

In den Bewertungskriterien Praxiserfahrung, Service sowie Fort- und Weiterbildung erhielt Klucken bzw. die Hochschulambulanz die Note „sehr gut“ mit der vollen Punktzahl. Beim Kriterium Behandlungsspektrum verlieh der Focus die Note „gut“. „Es ist eine tolle Auszeichnung in der Liste aufgeführt zu werden“, sagt Klucken, der an der Uni Siegen den Lehrstuhl Klinische Psychologie und Psychotherapie innehat. „Ich möchte betonen, dass die Empfehlung meiner Meinung nach nicht allein auf mich zurückgeht, sondern vermutlich auf die Mitarbeiter der Hochschulambulanz“. Gleichzeitig sei es ihm ein Anliegen, die hiesigen Therapeutinnen und Therapeuten im Kreis Siegen-Wittgenstein zu erwähnen, die zwar nicht auf der Liste stehen, jedoch ebenfalls sehr gute Arbeit leisten.

Die Psychotherapeutische Hochschulambulanz behandelt alle Altersgruppen, angefangen von Kinder- und Jugendlichen bis hin zu Senioren im hohen Alter. Die Klienten müssen keine Uniangehörigen sein. In der Hochschulambulanz können alle Menschen eine psychotherapeutische Behandlung erhalten. Mittlerweile bietet sie als eine von wenigen Ambulanzen in Deutschland neben Verhaltenstherapie auch psychodynamische Psychotherapieverfahren an. Für ein Pilotprojekt können Klienten die Psychotherapie auch in türkischer Sprache in Anspruch nehmen.

Ab dem 6. November findet man die PHA an einer neuen Anschrift: Fürst-Johann-Moritz-Straße 8-10, 57072 Siegen

Basis der Focus-Empfehlungsliste ist eine unabhängige, mehrstufige Datenerhebung mithilfe des Münchner Recherche-Instituts FactField. Alle identifizierten Therapeutinnen und Therapeuten erhalten einen ausführlichen Online-Fragebogen. Die Angaben gleichen die Datenanalysten mit öffentlichen Informationen ab. Zusätzlich sammeln die Rechercheure Internetbewertungen bei Google und Jameda. Auf Basis aller Daten werden für verschiedene Kriterien Punkte vergeben und es wird jährlich eine finale Liste erstellt. Die Aufnahme in die Empfehlungsliste ist nicht mit einer Bezahlung der jeweiligen Therapeuten verbunden.

