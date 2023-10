Rothaar-Waldlauf mit Hermann Aschwer am Samstag 7. Oktober

(wS/bb) Bad Berleburg 06.10.2023 | Der 51. Rothaar-Waldlauf des TSV Aue-Wingeshausen steht am Samstag, 7. Oktober, wie schon seit vielen Jahren als fünfter Wettbewerb der Rothaar-Laufserie AOK Cup im Veranstaltungskalender. Gestartet wird ab 13.30 Uhr auf Strecken zwischen 400 Meter und 29 Kilometer. Mit von der Partie ist diesmal ein sehr bekanntes Gesicht der nationalen Ausdauer-Szene: Hermann Aschwer ist Duathlet, Triathlet und Buchautor.

2017 wurde er in seiner Altersklasse Deutscher Meister über die Triathlon-Sprintdistanz und die Duathlon-Kurzdistanz. 2018 führte er die Ironman 70.3 Weltrangliste in der Altersklasse 70 durch Siege in St. Pölten, Luxemburg und Binz an. Er erreichte eine Punktzahl von 10.500 Punkten in der AWA-Ironman-Wertung. Im Jahr 2022 konnte er auf 355 absolvierte Triathlons, davon 41 Lang- und 73 Mitteldistanzen, 800 Laufwettbewerbe und drei Teilnahmen am Ironman Hawaii zurückschauen. Als immer noch aktiver Triathlet hat der heute 76-Jährige mehrere Bücher zum Training veröffentlicht, unter anderem „Triathlontraining“, das mittlerweile in der neunten Auflage erschienen ist. Seine 20 Bücher wurden teilweise in die englische Sprache übersetzt und erschienen unter dem Pseudonym Henry Ash. 2022 erschien sein erstes Buch „Mein Abenteuer – Hawaii Triathlon 1985“ erneut und in überarbeiteter vierter Auflage.

Beim Rothaar-Waldlauf ist Hermann Aschwer zum zweiten Mal dabei. Aus absoluter Überzeugung, wie er vor dem Start sagt: „Ich habe den Lauf des TSV Aue-Wingeshausen in sehr positiver Erinnerung. Das sind Läufe für die Seele.“ Nach Wittgenstein bringt er auf jeden Fall auch eine Auswahl seiner Bücher mit und steht für alle Fragen rund um den Ausdauersport gerne zur Verfügung. Wer noch kurzfristig für den Rothaar-Waldlauf des TSV Aue-Wingeshausen melden möchte, bekommt im Internet alle notwendigen Informationen: www.rothaar-waldlauf.de

