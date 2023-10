Rückblick auf ein ereignisreiches 70-jähriges Vereinsjubiläum der Skifreunde Hüttental e.V.

(wS/red) Siegen 16.10.2023 | Jahreshauptversammlung Skifreunde Hüttental e.V.

Wahlen: Von den sehr zahlreich erschienenen Mitgliedern wurden gewählt Hans Pientak (1. Vorsitzender) und Marliese Groos (Vorstand Finanzen). Zu Kassenprüfern wählte die Versammlung Michael Flender und Uschi Hellmann.

Der bisherige Vorsitzende Frieder Müller und Wandervorstand Jürgen Riehl wurden mit Geschenken aus dem Vorstand verabschiedet.

Rückblick: Mehrere Vorstandmitglieder erstatteten ihre Jahresberichte über das umfangreiche und vielfältige Veranstaltungsprogramm im Jahr des 70-jährigen Vereinsbestehens.

Besonders hervorgehoben wurde die erfolgreiche Skifreizeit in Welschnofen in Südtirol, das Jubiläumsfest im Bürgerhaus in Geisweid und die Rad- und Wanderwoche in Leutasch in Österreich. Einer besonders großen Resonanz erfreute sich wiederum die Fitneß- und Skigymnastik und die Rückenschulung. Sehr erfolgreich zeigte sich die Radlergruppe bei ihrer Teilnahme am Stadtradeln. Erfreulicherweise konnte Ende vergangenen Jahres nach 2 Jahren Corona bedingter Zwangspause der Skibasar wieder durchgeführt werden, der sich mit einem neuen Raum- und Standkonzept präsentierte.

Finanzen: Der bisherige Finanzvorstand Hans Pientak präsentierte ein umfassendes Zahlenwerk und konnte eine stabile Finanzlage darstellen.

Ausblick: Die Ski- und Fitneßgymnastik läuft bereits seit Mitte September zu gewohnter Zeit am Montagabend. Am 12. November findet zum 40. Mal der Skibasar statt. Zum Jahresausklang des Jubiläumsjahres wird am 9. Dezember ein Glühweinabend im Garten des Bürgerhauses Geisweid veranstaltet. Den Auftakt der Aktivitäten für das kommende Jahr bildet die Skifreizeit vom 28.1. bis 4.2. in Altrei in Südtirol. Je nach Schneelage sollen Skifahrten im Sauerland und darüber hinaus Nordic-Walking, Wanderungen, Radtouren und Exkursionen angeboten werden. Auch die Rückenschule ist wieder im Angebot. Das komplette

Aktionsprogramm wird Anfang des kommenden Jahres auf der Homepage www.skifreunde-huettental.de veröffentlicht.