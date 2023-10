Schlussübung mit Kameradschaftsabend der FFW Grissenbach mit Ehrung und Verabschiedung verdienter Mitglieder

(wS/ffn) Netphen 04.10.2023 | Am Samstag, den 23. September 2023, fand ab 14:00 Uhr auf dem Gelände der AWO in Netphen-Deuz die gemeinsame Jahresabschlussübung aller Einheiten der Stadt Netphen statt. In verschiedenen Szenarien stellten die Feuerwehrmänner und -frauen ihr Können unter Beweis. Man konnte sich von der guten Einsatzfähigkeit der Einheiten überzeugen. Am Abend fand dann im Bürgerhaus in Grissenbach der Kameradschaftsabend der Einheit Grissenbach statt. Nach der Eröffnung durch Löschzugführer Jan Niklas Schäfer erfolgten die Grußworte von Bürgermeister Paul Wagener, Ortsvorsteherin Anette Scholl und dem Stadtratsmitglied Thorsten Görg. Dieser bemängelte, dass noch immer keine klaren Aussagen zur weiteren Entwicklung der Einheiten Grissenbach und Nenkersdorf getroffen wurden. Er hoffte, dass alles noch vor 2045 in trockenen Tüchern sein würde. Manchmal ist eben weniger mehr.

Im Anschluss wurden verdiente Mitgliederinnen und Mitglieder für ihre langjährigen Dienste in der Einheit Grissenbach ausgezeichnet. Für 25 Jahre treuen Dienst wurden mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber ausgezeichnet: Carolin Stein, Tobias Stein, Alexander Stein und Jan Niklas Schäfer. Für 35 Jahre wurde mit 3-jähriger Coronaverspätung Thorsten Görg mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Eine besondere Auszeichnung erhielt Dieter Schilk, der vom stellvertretenden Leiter der Netphener Feuerwehr, Jörg Otter, für 50-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr geehrt wurde. Ein heute nicht mehr oft vorkommendes Jubiläum. Die Kameraden Burkhard Schöler, Jürgen Wirobal und Eberhard Neef wurden in den wohlverdienten Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet und in die Alters- und Ehrenabteilung übernommen. Lena Schöler wurde zur Einheitsführerin der Jugendfeuerwehr bestellt. Morina Hees wurde in die Unterstützungseinheit übernommen.

Im Anschluss an die vielen Ehrungen verbrachte man noch einige gemütliche Stunden im Grissenbacher Bürgerhaus bei gutem Essen und leckerem Erzquell Pils.