Traditioneller Martinszug mit organisatorischen Neuerungen

(wS/bb) Bad Berleburg 19.10.2023 | Funkelnde Kinderaugen und viele leuchtende Laternen – genau dies wünschen sich die Organisatorinnen und Organisatoren des Jugendfördervereins Bad Berleburg und Stadtjugendpflege Bad Berleburg. Gemeinsam veranstalten sie für alle Wittgensteiner Kinder einen großen Sankt-Martinsumzug durch Bad Berleburg.

Start des Umzuges ist am Freitag, 10. November, um 17.30 Uhr am Mehrgenerationentreffpunkt in der Poststraße 40 neben dem Rathaus in Bad Berleburg. Dabei dürfen Sankt Martin zu Pferd, Bettler, Mantelteilung, musikalische Umrahmung, wärmende Getränke, kleine Stärkungen und natürlich der obligatorische Stutenmann für die jungen Gäste nicht fehlen.

Aufgrund der geplanten Gedenkveranstaltungen zur Pogromnacht und der Umbaumaßnahmen am Marktplatz war die Verlegung des Sankt-Martinsumzugs in diesem Jahr um einen Tag mit Start und Ziel auf dem Vorplatz des Mehrgenerationentreffs notwendig.

Jugendförderverein und Stadtjugendpflege bedanken sich besonders beim Team des Mehrgenerationentreffpunktes für die spontane Kooperation, dem Förderverein der Burgfeldschule, der die Bewirtung übernimmt, sowie den bewährten Partnern und Sponsoren – ebenso dem THW- und DRK-Ortsverband, die den Umzug begleiten.

Kleine Änderungen – bewährter Rahmen: Der traditionelle Sankt-Martinsumzug startet am Mehrgenerationentreffpunkt.

Foto: Stadt Bad Berleburg