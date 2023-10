„Über die Zeiten hinweg“ – Die Geschichte der Unternehmerfamilien Dresler-Niederstein im Siegerland

(wS/red) Kreuztal 20.10.2023 | Eine beeindruckende Buchvorstellung in der Weißen Villa Kreuztal

Gestern Abend versammelten sich 80 Gäste in der Weißen Villa in Kreuztal, um einen faszinierenden Einblick in die Geschichte der Unternehmerfamilie Dresler-Niederstein zu erhalten. Das Werk „Über die Zeiten hinweg“ wurde in einer ausführlichen Buchvorstellung präsentiert.

In zwei umfangreichen Bänden entführt uns die vorgestellte Chronik in die Welt des ältesten Familienunternehmens Deutschlands

Autor und Historiker Dr. Peter Vitt sowie Paul Niederstein, der das Unternehmen heute in der 17. Generation leitet, gewähren uns einen einzigartigen Einblick in die bewegende Geschichte dieser Familie. Von den Höhen wirtschaftlichen Erfolgs bis zu den Tiefen der kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – diese Chronik erzählt die ganze Geschichte.

„Über die Zeiten hinweg“ ist nicht nur ein Werk über die Kraft des familiären Zusammenhalts, sondern auch über die Entwicklung einer ganzen Region. Die zweiteilige Chronik ist ein absolutes Muss für Geschichtsinteressierte und alle, die die Verknüpfung von Wirtschaft und Familie schätzen.

Die beiden Bände der Chronik sind im lokalen Buchhandel im Siegerland und über die bekannten Onlinehändler erhältlich.

Paul Niederstein eröffnete den Abend in der Weißen Villa in Kreuztal mit den bewegenden Worten: „Ich begrüße alle Anwesenden hier im Wohnzimmer meiner Vorfahren.“ Tatsächlich ist die Weiße und Gelbe Villa im Dreslers Park eng mit der Unternehmerfamilie Dresler-Niederstein verbunden.

An diesem Abend der Buchvorstellung in der Weißen Villa im Dreslers Park wurden viele Themen angesprochen, die ausführlich in den beiden Bänden der Bücher zu lesen sind. Diese spannenden Geschichten über die Unternehmerfamilien beleuchten, was sich in den letzten 500 Jahren ereignet hat.

Ein wichtiger Bestandteil des Buches ist die Geschichte von Heinrich Adolf Dresler. Während des Vortrags wurde auch Werner Niederstein erwähnt, der über 50 Jahre das Gesicht des Unternehmens „SAG“ im Siegerland war.

Dr. Vitt, der sich intensiv mit der Historie der Unternehmerfamilie auseinandergesetzt hatte, trug maßgeblich zum Abend bei. Beide fesselten die anwesenden Gäste mit ihrer freundlichen und sympathischen Art und gewährten zudem persönliche Einblicke in ihr Leben. Niederstein erzählte beispielsweise von seiner Vorliebe für das frühe Aufstehen und wie er in Berlin gerne früh morgens um den Reichstag joggt. Zudem sprach er z.B.über seine schulischen Leistungen.

Paul Niederstein bedankte sich an diesem Abend besonders bei allen, die an der Aufarbeitung und Recherche für das Buch beteiligt waren, sowie bei seinen Mitarbeitern, denen er stets sein volles Vertrauen schenkt.

Unter den geladenen Gästen befanden sich auch Persönlichkeiten wie Paul Breuer, der von 2003 bis 2014 das Amt des Landrats des Kreises Siegen-Wittgenstein innehatte, sowie Steffen Mues, der Bürgermeister der Stadt Siegen. Beide konnten an diesem Abend durch ihr beeindruckendes Wissen über die historischen Ereignisse im Siegerland überzeugen und zeigten reges Interesse an den Reden von Dr. Peter Vitt und Paul Niederstein.

Dreslers Park in Kreuztal – historische Parkanlage am Rande des Stadtkerns

Die Geschichte dieses Parks geht über 150 Jahre zurück. Nach dem Tod ihres Vaters erbten Heinrich Adolf und Friedrich Wilhelm Dresler, zwei Brüder, das Kreuztaler Walzwerk. Da sie jedoch in Siegen lebten, erwarben sie 1869 das heutige Gelände des Dreslers Parks. Zwischen Wiesen und Wäldern errichteten sie die erste der beiden historischen Villen, das sogenannte Weiße Haus, um näher am Kreuztaler Walzwerk zu sein. Damals war das Gelände wesentlich größer und umfasste Flächen für Landwirtschaft und Viehhaltung.

Fünfzehn Jahre später trennten sich die Brüder, und Friedrich Wilhelm entschied sich, die zweite historische Villa, die Gelbe Villa, neben der Weißen Villa zu bauen. Beide Brüder teilten sich die beeindruckende Parkanlage.

Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das Aussehen des Parks. Bis 1950 hatten die alliierten Besatzungsmächte in den beiden Villen eine Kommandozentrale eingerichtet. Danach wurde das Gelände immer weiter verkleinert, sei es durch die Umwandlung in Bauland nahe dem Zentrum von Kreuztal oder den Bau neuer Straßen und Wege.

Schließlich, fast 100 Jahre nach der ursprünglichen Anlage des Dreslers Parks, kaufte die städtische Verwaltung das gesamte Gelände und öffnete es der Öffentlichkeit als Erholungsgebiet und kulturelles Zentrum. Die beiden historischen Villen sowie der Musikpavillon im Park wurden 1990 unter Denkmalschutz gestellt. Die beiden wunderschönen Villen haben heute unterschiedliche Verwendungen. Die Gelbe Villa beherbergt das Stadtarchiv und ein Standesamt-Trauzimmer, während die Weiße Villa sorgfältig restaurierte Räume für Sitzungen, Tagungen und eine Kindertagesstätte bietet. In einem der Nebengebäude, dem Kutscherhaus, befindet sich ein Restaurant mit einer einladenden Terrasse und Blick auf den Park. Diese historischen Villen inmitten eines malerischen Parks werden auf vielfältige Weise genutzt und erhalten das Erbe der Stadt lebendig.

„Über die Zeiten hinweg“

Die beiden Teile der Chronik können sowohl im Buchhandel als auch über gängige Online-Händler erworben werden. Die ausführliche Chronik, die in zwei umfangreichen Bänden präsentiert wird, nimmt uns mit auf eine Reise in die Geschichte des ältesten Familienunternehmens in Deutschland.

