Verkehrsstörungen durch angemeldete Versammlung am Freitag – der Ablauf

(wS/ots) Siegen 13.10.2023 | Bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein liegt für den heutigen Freitag (13.10.2023) Versammlungsanmeldung unter dem Motto „Siegen for a free Palestine“ vor.

Der Versammlungsanmelder rechnet mit 400 Personen und hat einen Aufzug vom Bismarckplatz bis zum Scheinerplatz vor dem Apollo-Theater angekündigt. Daher kann es besonders im Feierabendverkehr zu Verkehrsstörungen kommen.

Der Start des Aufzugs ist für 15:30 Uhr auf dem Bismarckplatz in Siegen-Weidenau geplant. Über die Straßen „In der Herrenwiese“, Hagener Straße, Sandstraße und das Kölner Tor läuft der Aufzug bis zum Scheinerplatz in der Siegener Innenstadt. In dieser Zeit kann es punktuell zu Straßensperrungen kommen.

Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Über die sozialen Medien wird während der Versammlung fortlaufend über aktuelle Entwicklungen berichtet.