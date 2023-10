Vermessung in der Stadt Siegen: Michael Krämer übernimmt von Andreas Becher

(wS/si) Siegen 02.10.2023 | 2.452.823 m lang sind die Umringsgrenzen aller städtischen Grundstücke und diese haben seit dem 1. Oktober einen neuen „Kümmerer“: Michael Krämer hat die Leitung der´Abteilung „Vermessung und Geoinformation“ übernommen und folgt damit auf Andreas Becher, der diese Aufgabe knapp 22 Jahren innehatte.

Der aus Rheinland-Pfalz stammende Andreas Becher geht nun in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit und übergibt den Staffelstab an seinen Nachfolger. „Ich bin mir sicher, dass Michael Krämer die Abteilung mit all seiner Erfahrung prima weiterführen und auch weiter entwickeln wird“, so Becher. Der scheidende Abteilungsleiter will das zukünftige „Mehr an Zeit“ übrigens für ausgedehnte Motorradtouren in Europa nutzen – ein Hobby, das er mit seinem Nachfolger teilt.

Michael Krämer hat Vermessung sozusagen von der Pike auf gelernt. Nach seiner Ausbildung als Vermessungstechniker und dem Studium der Geoinformatik und

Vermessung in Mainz war er viele Jahre als Sachgebietsleiter im Kataster- und Vermessungsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein tätig. Während dieser Zeit leitete er die Digitalisierung des Katasterdatenbestandes mit dem Ziel, diese Daten online, also über das Internet, verfügbar zu machen. Doch nicht jeder Ort im Kreisgebiet verfügte auch über ausreichend schnelles Internet, daher übernahm er als Projektleiter der Wirtschaftsförderung auch noch die Verantwortung für den Breitbandausbau im Kreisgebiet.

2016 wechselte Michael Krämer schließlich in den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Universitätsstadt Siegen. Dort absolvierte er berufsbegleitend ein Studium zum Sachverständigen für Immobilienbewertung und Bauschadensbewertung. Als Geschäftsführer und zukünftiger Vorsitzender des Gutachterausschusses war und ist er für die Erstellung von Immobilien-Verkehrswertgutachten, aber auch für die Herausgabe der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes verantwortlich. „Alles zusammen eine abwechslungsreiche Aufgabe“, sagt Krämer, „die ich nun mit der Leitung der städtischen Vermessungsabteilung weiter ausbauen kann.“

Die Abteilung Vermessung und Geoinformation führt unter anderem Grundstücksvermessungen an städtischen Liegenschaften, Ingenieurvermessungen und Baulandumlegungen durch. Durch eine speziell ausgestattete Flugdrohne können einige Vermessungsarbeiten sogar aus der Luft durchgeführt werden. Weiterhin ist Krämer mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus Geisweid für die Aufbereitung

dieser Daten und Darstellung in Graphischen Informationssystemen (GIS) verantwortlich. Das alles sind in der Regel so genannte Querschnittsaufgaben – die Ergebnisse werden von anderen städtischen Fachabteilungen benötigt. „Nichts geht heute mehr ohne EDV“, meint Krämer und so hat er sich als Ziel gesetzt, die Abteilung noch weiter zu digitalisieren. Sein Vorgänger Andreas Becher habe dazu schon die passenden Weichen gestellt, diese Arbeiten gelte es nun konsequent fortzuführen, schließlich basierten letztendlich über 80 Prozent aller städtischen Aufgaben auf den Daten der Vermessungsabteilung.

Personalwechsel im Geschäftsbereich von Stadtbaurat Henrik Schumann: Michael Krämer (Mitte) ist der neue Leiter der städtischen Abteilung Vermessung und Geoinformation und folgt auf Andreas Becher (rechts), der die Aufgabe 22 Jahre lang innehatte. (Foto: Stadt Siegen)