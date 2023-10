Versammlung „Solidarität mit Israel“ verlief friedlich

(wS/red) Siegen 14.10.2023 | Rund 350 Menschen haben am Samstag (14.10.2023) in der Siegener Innenstadt an der Versammlung unter dem Motto „Solidarität mit Israel“ teilgenommen.

Gegen 16 Uhr startete die Versammlung auf dem Scheinerplatz vor dem Apollo-Theater. Nach mehreren Redebeiträgen endete die Veranstaltung gegen 17:25 Uhr. Sie verlief friedlich und ohne Störungen.

Die Polizei Siegen wurde durch externe Kräfte unterstützt.

Foto: Archiv wirSiegen.de

