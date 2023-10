World Vision sagt „Es reicht!“ zu Hunger bei Kindern

(wS/wv) Kreuztal 13.10.2023 | Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision sagt: „Es reicht!“ und startet zum Welternährungstag eine weltweite Kampagne gegen Hunger und Unterernährung bei Kindern. Mehr als 3 Mrd. Euro werden bereitgestellt, um sich der global zunehmenden Hungerkrise entgegenzustellen.

Die Hilfsorganisation erklärt, dass sie die Mittel über einen Zeitraum von drei Jahren in Maßnahmen zur Verringerung des Hungers und zur Verbesserung der Ernährungssituation von 125 Millionen Kindern in 67 Ländern investieren wird, in denen Kinder am meisten leiden. Die Kampagne ist eine Reaktion auf den beunruhigenden Anstieg der Zahl der Kinder, die von Hunger und Unterernährung bedroht sind. Es zeigt sich aktuell eine deutliche Verschlechterung der Situation, nachdem die Zahl der Hungernden zunächst weltweit über mehr als vierzig Jahre rückläufig war.

„Wir befinden uns mitten in einer verheerenden globalen Nahrungsmittelkrise. Nahezu 150 Millionen Kinder leiden an Unterernährung und 45 Millionen sind stark geschwächt. Jeden Tag werden Berge von Lebensmitteln weggeworfen, während gleichzeitig Kinder verhungern“, erklärt Andrew Morley, der Präsident und CEO von World Vision International.

Laut World Vision gibt es weltweit genügend Nahrungsmittel und Ressourcen, um jeden Mann, jede Frau und jedes Kind zu ernähren. Denn die Welt produziert rund 8 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel pro Jahr. Ungleiche Ernährungssysteme, die durch Konflikte und die Klimakrise weiter unter Druck geraten, führen jedoch dazu, dass einige im Überfluss leben, während Millionen andere vor dem Nichts stehen.

Die Hilfsorganisation ist besorgt, dass die humanitären Finanzierungen für Ernährung und Ernährungssicherheit weniger als ein Viertel der im Jahr 2023 benötigten Mittel abdecken. Obwohl sich der extreme Hunger weltweit in nur drei Jahren verdoppelt hat. World Vision ruft daher die internationale Gemeinschaft auf, dringend auf die weltweite Hungerkrise zu reagieren.

World Vision Deutschland ist für die Durchführung seiner Projekte auf Spenden angewiesen. Danke für Ihre Unterstützung!

World Vision Deutschland e.V.

Spendenkonto:

PAX-Bank eG

IBAN DE72 3706 0193 4010 5000 07

BIC GENODED1PAX