30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden für ihr Betriebsjubiläum bei der Volksbank geehrt

(wS/vo) Siegen 13.11.2023 | 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank in Südwestfalen wurden für ihre Betriebszugehörigkeit geehrt. Im Restaurant zum Anker in Kreuztal-Krombach feierten die Jubilare zusammen mit dem Vorstand ihre 10-, 25-, 40- und 45- jährigen Jubiläen. Die Anwesenden hatten zusammen 680 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Volksbank vorzuweisen.

Einmal im Jahr lädt die Volksbank ihre Jubilare der letzten zwölf Monate ein, um die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zu würdigen.

„Ob seit zehn oder 45 Jahren, die Volksbank ist ein Teil Ihres Lebens und andersherum sind auch Sie ein geschätzter Teil der Volksbank. Deshalb bedanken wir uns herzlich für Ihren Einsatz“, sagte Volksbank- Vorstandssprecher Roland Krebs in feierlicher Atmosphäre. Mit seinem

Vorstandskollegen Jens Brinkmann empfing er die Jubilare in Kreuztal. Bei einem gemeinsamen Abendessen schaute man auf die vergangenen Jahre zurück, aber auch in Zukunft. „Alle hinterlassen wir unsere Fußspuren und prägen das Miteinander in unserem Unternehmen. Das ist es, was uns als Bank erfolgreich voranbringt und auch Anerkennung verdient“, betonte Vorstandssprecher Krebs.

10-jähriges Betriebsjubiläum

Tobias Georgi, Geschäftsstelle Lüdenscheid

Jan Henrichs, Geschäftsstelle Siegen

Christina Meyer, Geschäftsstelle Neuenrade

25-jähriges Betriebsjubiläum

Özlem Bayram, Geschäftsstelle Werdohl

Daniela Blau, Geschäftsstelle Neuenrade

Andreas Boer, Geschäftsstelle Siegen

Carolin Bossong, Geschäftsstelle Lüdenscheid

Agnes Fenner (Andrea Mertens)

Andreas Fuchs, Geschäftsstelle Siegen

Ina Gester, Geschäftsstelle Meinerzhagen

Niklas Jarosch, Geschäftsstelle Meinerzhagen

Nicola Jürgens, Geschäftsstelle Kreuztal

Anja Kettner, Geschäftsstelle Neunkirchen

Daniela Knipp, Geschäftsstelle Eiserfeld

Jessica Müller, Geschäftsstelle Weidenau

Claudia Omizzolo

Christiane Paton, Geschäftsstelle Neuenrade

Ulrike Scheidt, Geschäftsstelle Siegen

Nicole Ueberberg, Geschäftsstelle Lüdenscheid

40-jähriges Betriebsjubiläum

Christine Asbeck, Geschäftsstelle Siegen

Andreas Bendzka, Geschäftsstelle Meinerzhagen

Klaus Brandenburg, Geschäftsstelle Neuenrade

Gabriele Grocholl, Geschäftsstelle Lüdenscheid

Rainer Olbrich, Geschäftsstelle Lüdenscheid

Markus Schäfer, Geschäftsstelle Siegen

Karin Stenschke, Geschäftsstelle Weidenau

Sabine Wohlgemuth Geschäftsstelle Siegen

45-jähriges Betriebsjubiläum

Wolfgang Aufermann, Geschäftsstelle Meinerzhagen

Dietmar Hammecke, Geschäftsstelle Plettenberg

Sigrid Kron

Fotos: Volksbank in Südwestfalen eG