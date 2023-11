Advent in der märchenhaften Fachwerkstadt Freudenberg

(wS/fw) Freudenberg 23.11.2023 | Die märchenhafte Fachwerkstadt Freudenberg bietet einen stimmungsvollen Start in die schönste Jahreszeit. Vom 01. bis 03. Dezember 2023 können Besucherinnen und Besucher an sechs Veranstaltungsorten in der Innenstadt ein besonderes vorweihnachtliches Erlebnis genießen.

Freudenberger Advent – Einzigartiges Veranstaltungsangebot:

Die Freudenberger Kooperationsgemeinschaft, bestehend aus fünf Vereinen und einer Stiftung, präsentiert unter dem Titel „Freudenberger Advent“ ein abgestimmtes und fußläufig erreichbares Veranstaltungsangebot.

Weihnachtswerkstatt im Technikmuseum: Kunsthandwerker*innen bieten selbst hergestellte Waren an.

Vorführungen alter Techniken durch Weberinnen und Spinnerinnen.

Vielfältiges Kinderprogramm. Weihnachtsmarkt in der Markt- und Mittelstraße im Alten Flecken: Kulinarische Köstlichkeiten.

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Ausstellung in der Alten Schmiede am Silberstern: Präsentation von Werken des Künstlers Herb Schwarz. 4Fachwerk Museum: Ausstellung „Ein Leben für die Kunst“ der Künstlerin Carmen Klein.

Besichtigung der neu gestalteten Uhrenabteilung. Villa Bubenzer: Feierliche Illumination des größten Weihnachtsbaums Südwestfalens.

Künstler und Kunsthandwerker stellen ihre Werke vor. Adventskonzert der Konzertinitiative CROSSOVER: Krönender Abschluss in der evangelischen Kirche am Adventssonntag.

Dank und Informationen:

Nicole Reschke, Bürgermeisterin von Freudenberg, bedankt sich als Initiatorin des Netzwerkes bei den kooperierenden Organisationen. Flyer mit Kartenübersicht und Informationen zu den Veranstaltungsorten sind in der Tourist-Information, im Rathaus und verschiedenen Geschäften erhältlich.

Weitere Informationen finden sich im Veranstaltungskalender der Stadt Freudenberg unter www.freudenberg-stadt.de und in den sozialen Medien.

v. l.: Richard Flender, Karin Kramp, Carmen Kikillus, Mareike Sichermann-Bathe, Nicole Reschke, Juliane Dreisbach, Anna Laux, Klaus Siebel-Späth und Friedhelm Geldsetzer