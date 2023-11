Bethesda-Arzt Dr. Ralf-Achim Grünther gibt in Brasilien wichtige Impulse

(wS/dia) Freudenberg 24.11.2023 | Vertreten bei einer bedeutenden ärztlichen Fachtagung in Brasilien war dieser Tage Dr. Ralf-Achim Grünther, Oberarzt der Unfallchirurgie am Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg.

Beim 55. Kongress der Brasilianischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (SBOT) in der Hauptstadt Brasilia präsentierte Dr. Grünther in Zusammenarbeit mit dem Endoprothetik-Register Deutschland eine Studie über mögliche Infektionen nach der Implantation künstlicher Kniegelenke.

Im Zuge der Studie war eine Reihe von Registerdaten über einen längeren Zeitraum untersucht worden. Die Präsentation von Dr. Grünther, der ein ausgewiesener Experte im Bereich der Knie- Endoprothetik ist, stieß vor Ort auf reges Interesse, da Brasilien gerade ein orthopädisches Register aufzubauen beginnt. Auch darüber hinaus konnte der Freudenberger Arzt der wissenschaftlichen Fachdiskussion mit seiner Datenanalyse wichtige Impulse geben – und das auf großer Bühne. Am diesjährigen Kongress der SBOT nahmen mehr als 5000 Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie aus aller Welt teil.

Dr. Ralf-Achim Grünther, Oberarzt am Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg, beim fachärztlichen Kongress in Brasiliens Hauptstadt Brasilia.

Foto: Diakonie in Südwestfalen