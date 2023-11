Dartshop McDart in der City-Galerie Siegen – mehr als 2.000 Artikel auf 250m²

(wS/red) Siegen 30.11.2023 | ANZEIGE | Das in Kirchhundem ansässige Unternehmen McDart ist mit einer großen Auswahl an Artikel rund ums Darten ab 01. Dezember 2023 bis zum 24.02.2024 mit einem DARTS POP-UP STORE in der City-Galerie Siegen präsent.

Das Team von McDart legt großen Wert auf persönliche Beratung und bietet vor Ort eine große Auswahl an Produkten zu kleinen Preisen an.

Obergeschoss City-Galerie Siegen Öffnungszeiten 10 – 20 Uhr bis zum 24.02.2024

Zur Eröffnung gibt es persönlich signierte Darts der Top Stars, wie Phil Taylor, Michael van Gerwen, Gary Anderson und vielen anderen.

Save the date!

Ralf Rademacher: „Am Samstag, den 9. Dezember 2023, dürfen wir stolz den Jugendweltmeister und erfahrenen WM-Teilnehmer Max Hopp hier im POP-UP STORE in der City-Galerie Siegen begrüßen. Ein absolutes Highlight für jeden, der die Faszination des Dartsports liebt! Und als wäre das nicht genug, setzt sich das Dart-Spektakel im neuen Jahr fort. Am 27. Januar 2024 wird Florian Hempel unser Ehrengast sein. Wir hoffen natürlich, dass er bis dahin eine erfolgreiche Weltmeisterschaft hinter sich hat und freuen uns auf spannende Geschichten und fesselnde Dart-Momente.“

Seid dabei, wenn die Pfeile fliegen und die Dart-Champions hautnah erlebt werden können. Ein Muss für alle, die das Dart-Fieber gepackt hat!





Kompetenz und Zuverlässigkeit

Seit der Gründung im Jahre 1997 durch Ralf Rademacher, damals noch als „Profi-Dart Service“ und später als „Darts-Discounter“, steht das Angebot für immer aktuelle und günstige Dart-Produkte im Fokus.

Mehr Infos auch auf mcdart.de