Die Universität Siegen veranstaltet am 7. Dezember zum fünften Mal den Tag der Inklusion – Aktionstag steht allen Interessierten offen

(wS/uni) Siegen 28.11.2023 | Beim Tag der Inklusion am 7. Dezember gibt die Universität Siegen mit Vorträgen und Diskussionen Einblicke in das Thema Inklusion und Barrierefreiheit. In Anlehnung an den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung – von den Vereinten Nationen als Gedenktag ausgerufen – veranstaltet das Servicebüro Inklusive Universität Siegen den Projekttag zur Inklusion. Das Programm richtet sich an Studierende, Lehrende, Mitarbeitern sowie alle Interessierten, die sich für Inklusion engagieren möchten, einen Einblick erhalten wollen oder selbst betroffen sind. Ziel ist es, sie zu informieren, zu sensibilisieren, andere Perspektiven einzunehmen, sowie dazu anzuregen, Ideen für eine Verbesserung der Inklusion zu entwickeln. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Der Inklusionsaktivist Dennis Sonne, auch als Rapper unter dem Namen Sittin‘ Bull bekannt, wird beim Aktionstag über sein Engagement sprechen und mit den Teilnehmenden über die Themen Inklusion, Behindertenpolitik und Barrierefreiheit diskutieren. Er möchte verdeutlichen, warum bei diesen Themen die Gesamtgesellschaft profitiert. Dennis Sonne ist seit 2022 Mitglied des Landtags und Sprecher für Inklusion und Behindertenpolitik der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen NRW. Start seines Vortrags ist um 19:15 Uhr in Raum AR-X 1.04 (ZIMT-Studio). Damit auch auswärtige Interessierte an der Veranstaltung teilnehmen können, findet diese zusätzlich live in hybrider Form als WebEx-Konferenz statt.

Um den hochschulrechtlichen Rahmen – den Nachteilsausgleich – geht es in Jana Hövelmanns Vortrag.

Wer zählt überhaupt zu den Studierenden mit Behinderung und welche Rechte haben diese, zum Beispiel während Prüfungen? Hövelmann ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Öffentliches Recht an der Ruhr-Universität Bochum. Ihr Vortrag findet um 14 Uhr digital als WebEx-Konferenz statt.

Im Rahmen des Programms soll eine Diskussionsplattform entstehen, die ein vielfältiges Angebot zum Thema Inklusion außerhalb obligatorischer Lehrveranstaltungen bietet.

Weitere Infos und Links zu den digitalen Meetings:

https://inklusive.uni-siegen.de/aktuelles/2023/1024640.html

Programm

14:00 Uhr: Prüfungsrechtliche Bausteine einer inklusiven Hochschule – Vortrag von Jana Hövelmann

(Öffentliches Recht) – digital

19:15 Uhr: Inklusion, Behindertenpolitik und Barrierefreiheit – Vortrag und Diskussion mit Dennis Sonne

(Rapper Sittin ́ Bull) – AR-X 1.04 (ZIMT-Studio) und digital

Inklusionsaktivist Dennis Sonne, auch als Rapper unter dem Namen Sittin‘ Bull bekannt.

Foto: Guido von Wiecken

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier