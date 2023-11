Einladung zum Martinszug am Samstag 11.11.2023 in Niederschelden

(wS/fw) Siegen 08.11.2023 | Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür, und in Niederschelden wird das traditionelle Martinsfest am Samstag, dem 11. November 2023, ab 18 Uhr abgehalten. Es wird herzlich dazu aufgerufen, sich diesem beliebten Ereignis anzuschließen, das Jung und Alt eine unvergessliche Gemeinschaftsfeier verspricht.

Der Martinszug startet vor der ehemaligen Burgschule in der Waldstraße 2. Eltern, Kinder und Anwohner sind herzlich dazu eingeladen, an diesem farbenfrohen Umzug teilzunehmen. Diese Veranstaltung erinnert an die Legende des heiligen Sankt Martin, der seinen Mantel mit einem bedürftigen Bettler teilte und symbolisiert die Tugend der Nächstenliebe.

Während des Zuges werden die stimmungsvollen Laternen bewundert und die festliche Atmosphäre genossen.

Nach dem Zug sind alle herzlich dazu eingeladen, sich am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Niederschelden in der Bogenstraße 74 zu versammeln.

Die gemütliche Atmosphäre bietet die ideale Gelegenheit, sich mit Freunden und Nachbarn zu treffen.