Erfolgreicher Ski- und Adventsbasar der Skifreunde Hüttental

(wS/sf) Siegen 17.11.2023 | Für die 40. Auflage des Skibasars der Skifreunde Hüttental im Autohaus Walter Schneider in Weidenau konnte von den Verantwortlichen auch in diesem Jahr wieder eine sehr positive Bilanz gezogen werden. Auf den großen Ausstellungsflächen präsentierte der Verein eine Vielzahl in gutem Zustand befindlicher Wintersportartikel für Erwachsene und Kinder. Begleitet von fachkundiger Beratung durch Vereinsmitglieder wechselten Alpin- und Langlaufskier, Snowboards, Helme und Wintersportbekleidung zu günstigen Preisen ihre Besitzer. Einer besonders großen Nachfrage erfreute sich während der gesamten Veranstaltung das Speisen- und Getränkeangebot, das sowohl mit deftigen Warmspeisen als auch an der „süßen Theke“ mit leckeren Torten und frischen Waffeln aufwarten konnte. Dank des wieder eingesetzten Geschirrmobils fiel für das Catering kein Plastikmüll an.

Die Skifreunde, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern konnten, waren über das gesamte Wochenende mit ca. 50 Helfern im Einsatz, wofür der Vereinsvorsitzende Hans Pientak zum Ende der Veranstaltung seinen Dank aussprach und besonders das ausgezeichnete Teamwork lobend erwähnte. Darüber hinaus galt sein Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der Familie Schneider, die seit fast drei Jahrzehnten Gastgeber der traditionellen Veranstaltung ist. Wie in jedem Jahr spenden die Skifreunde einen Teil der Einnahmen an die DRK-Kinderklinik.

Der gleichzeitig unter der Regie der Familie Schneider stattfindende Adventsbasar, der mit 30 Ständen ein breites Sortiment an Geschenkartikeln und Accessoires präsentierte, zeigte sich ebenfalls wieder als Besuchermagnet. Als besonderer „Renner“ erwies sich in diesem Jahr wieder der Adventskalender der Lionsfreunde, der wie immer attraktive Preise enthält und dessen Erlös gemeinnützigen und sozialen Zwecken zugeführt wird.

Fotos: Skifreunde Hüttental e.V.