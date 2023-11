EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft NRW: Landesvorsitzender Neithard von Böhlen fordert #mehrAchtung

(wS/evg) NRW 29.11.2023 | Neithard von Böhlen kommentiert den Start der Kampagne:

„Auf der Bundeskonferenz der EVG haben wir heute zusammen mit dem Verkehrsministerium die Kampagne #mehrachtung gestartet.

Die Übergriffe, gerade auch in NRW, gegenüber Fahrpersonal ist immens gestiegen und das ist ein Zustand, den können wir so nicht akzeptieren. Wir sind da sehr dankbar dem Verkehrsministerium gegenüber, dass wir diese Kampagne machen können und wir als EVG übernehmen damit Verantwortung politisch als auch gesellschaftlich, um was gegen diesen Zustand zu machen. Jeder Übergriff, der passiert, ist einer zu viel und von daher denken wir, dass mit dieser Kampagne die Zivilgesellschaft zumindest ein bisschen sensibilisiert wird für dieses Thema. Und wir erhoffen uns dann natürlich auch einen entsprechenden Rückgang der Zahlen. Das wäre der Best case.“

Neithard von Böhlen