Feuerwehreinsatz in Netphen: ABC 2-Einsatz in der Straße „Unterm Wasser“

(wS/red) Netphen 01.11.2023 | Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr 15 in der Straße „Unterm Wasser“ in Netphen. Unter dem Einsatzkürzel „ABC 2“ wurden die Feuerwehr zu einer dortigen Firma alarmiert.

Dort haben Passanten gesehen, wie im Bereich des Gefahrstoffslagers einer Firma in der Nähe eines Silos schwallartig aber sehr intensiv etwas wolkelnförmig sichtbar ausgetreten ist. Laut Feuerwehrplan sind dort mehrere verschiedene Gefahrstoffe die dort gelagert werden. Für die Feuerwehr galt es, nun für ausreichende Beleuchtung zu sorgen und um erforderliche Messungen durchführen zu können und bei Bedarf notwendige Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Die Straße „Unterm Wasser“ wurde sofort gesperrt um die nötige Sicherheit zu gewähren und um genau herauszufinden, was genau ausgetreten ist. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Gefahr.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Netphen sowie der Löschzug Dreis-Tiefenbach und Grissenbach mit etwa 25 Kräften.

