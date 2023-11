Fotowettbewerb 2023 – Burbachs artenreiche Nachbarschaft

(wS/bu) Burbach 14.11.2023 | Zum Abschluss des Projektes „Burbachs artenreiche Nachbarschaft“, finanziert von der Hering-Stiftung Natur und Mensch, lädt die Biologische Station Siegen-Wittgenstein auch in diesem Jahr zur Teilnahme am Fotowettbewerb ein.

Die Gemeinde Burbach zeichnet sich durch eine vielfältige Kulturlandschaft, mit strukturreichen Wäldern, Wiesen und Bächen aus. Hier finden viele, und zum Teil selten gewordene, Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Aber auch der Siedlungsraum in den Ortschaften ist zunehmend zu einem wichtigen Rückzugsort für viele verschiedene Arten geworden. So können hier ganz wundersame Naturbegegnungen in den Gärten, auf Friedhöfen, aber auch in Gewerbegebieten und auf Schulhöfen gemacht werden.

Im Rahmen des Fotowettbewerbes sind alle Interessierten eingeladen, gemeinsam diese besondere Artenvielfalt der Gemeinde Burbach zu präsentieren. Ob Naturschutzgebiet, Wald, Wiese oder Siedlungsraum – wer mitmachen möchte, sendet ein Naturfoto zum Thema „Burbachs artenreiche Nachbarschaft“ bis einschließlich 07. Dezember 2023 an info@burbachs-artenreiche-nachbarschaft.de und berichtet, welche Geschichte dahintersteckt.

Ausgewählte Bilder werden voraussichtlich im Januar 2024 in Burbach ausgestellt. Näheres hierzu wird nach Einsendeschluss im Dezember 2023 bekannt gegeben.

Zu gewinnen gibt es:

+ 2. Platz: Beobachtungsnisthilfe für Wildbienen vom NaturGut Ophoven – 5. Platz: Fledermausflachkasten von Schwegler + 7. Platz: Buch „Wildbienen in der Stadt“, Janina Voskuhl/ Herbert Zucchi, Haupt Verlag, 2020 – 12. Platz: Buch „Fledermäuse ganz nah“, Klaus Richarz, Quelle & Meyer Verlag, 2021

Teilnahmevoraussetzungen

Pro Person kann nur 1 Foto eingereicht werden.

eingereicht werden. Schicken Sie Ihr Foto in Druckqualität (300 dpi) per E-Mail an info@burbachs-artenreiche-nachbarschaft.de. Zugelassene Formate: JPEG, JPG, PNG.

Die maximale Dateigröße von 10 MB darf nicht überschritten werden.

Das Motiv muss in der Gemeinde Burbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) aufgenommen worden sein und darf keine erkennbaren Personen abbilden.

Einsendeschluss: 07. Dezember 2023.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.burbachs-artenreiche-nachbarschaft.de.

