Neueröffnung der Prior Tattoo Lounge in Kreuztal: Erlebe Tattookunst in stilvollem Ambiente

(wS/red) Kreuztal 08.11.2023 | In der Marburger Straße 29 in Kreuztal begrüßen wir eine aufregende Neueröffnung, die die Tattoo-Szene der Region bereichert. Die „Prior Tattoo Lounge“ hat ihre Türen geöffnet und bietet eine beeindruckende Palette an hochwertiger Tattookunst in einem stilvollen Ambiente.

Wir, die Prior Tattoo Lounge, präsentieren stolz unser Team erfahrener Tattoo-Experten mit jahrelanger Erfahrung in der Branche. Unser Inhaber, Max De Mahr, erklärt: „Wir sind hier, um deine individuellen Wünsche zu erfüllen und hochwertige Tattoos zu schaffen. Unser Ziel ist es, Kunstwerke auf deine Haut zu zaubern, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch deinen persönlichen Stil und deine Vorlieben widerspiegeln.“

Unsere Experten legen besonderen Wert auf Qualität. Egal, ob es sich um Portraits oder andere persönliche Designs handelt, wir arbeiten eng mit dir zusammen, um sicherzustellen, dass deine Tattoos höchsten Ansprüchen genügen. Unsere Kunstwerke spiegeln nicht nur Präzision und Detailtreue wider, sondern auch deine künstlerische Vision.

Unser Studio erstreckt sich über großzügige 120 Quadratmeter und bietet eine angenehme, private Atmosphäre für dich. Dies sorgt dafür, dass die Sitzungen in entspannter Umgebung ablaufen und du dich wohlfühlst, während wir gemeinsam deine Tattoos gestalten.







Wir legen besonderen Wert auf Terminvereinbarungen, um sicherzustellen, dass wir uns während deines Besuchs voll und ganz dir widmen können. Wenn du einen Termin vereinbaren möchtest, ruf uns einfach unter der Telefonnummer 0163 1960 147 an.

Unser Studio in der Kreuztaler Fußgängerzone ist leicht erreichbar und bietet kostenlose Parkplätze. Wir, die Prior Tattoo Lounge, sind bestrebt, deine Bedürfnisse und Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen und dir ein einzigartiges Erlebnis in der Welt der Tattookunst zu bieten.

Die Eröffnung der Prior Tattoo Lounge in Kreuztal verspricht, die Tattoo-Community der Region zu bereichern und dir die Möglichkeit zu geben, deine kreativen Ideen in atemberaubende Kunstwerke auf deiner Haut zu verwandeln. Vereinbare jetzt einen Termin und erlebe die faszinierende Welt der Tattookunst in einer Lounge, die auf Qualität und Individualität setzt.

Prior Tattoo Lounge – Marburger Straße 29 – 57223 Kreuztal

Tel. 0163 1960 147

Hier folgen: Instagrm: priortattoolounge