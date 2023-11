SIEGENIA engagiert sich für Notleidende – Spendentradition mit großzügigen 20.000 Euro fortgesetzt

(wS/sie) Wilnsdorf 30.11.2023 | Bereits seit vielen Jahren unterstützt SIEGENIA Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Die lange Tradition schließt ein, dass das Unternehmen auf die Versendung von Weihnachtspräsenten an seine Partner verzichtet und sich stattdessen für wohltätige Zwecke engagiert. Besonders am Herzen liegen dem Unternehmen regionale Einrichtungen rund um die deutschen Firmenstandorte, doch auch überregionale Institutionen werden regelmäßig bedacht. In diesem Jahr setzt SIEGENIA seine Spendentradition mit insgesamt 20.000 Euro für wohltätige Zwecke fort.

Finanzielle Unterstützung für acht gemeinnützige Organisationen

Ein besonderes Anliegen ist es SIEGENIA, über die regionalen Tafeln Hilfestellung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu leisten. Zur kostenfreien Versorgung mit Lebensmitteln erhält die „Siegener Tafel“ in diesem Jahr erneut 3.300 Euro, während sich die „Tafel Hermeskeil e.V.“ und die „Velberter Tafel“ des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Niederberg über eine Weihnachtsspende in Höhe von je 2.200 Euro freuen.

Darüber hinaus wählte SIEGENIA vier weitere regionale Spendenempfänger aus. Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe wird den Betrag in Höhe von 3.300 Euro für die Pflege

unheilbar kranker Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener sowie für die Begleitung ihrer Familienangehörigen einsetzen. 3.000 Euro erhält auch die Kreisvereinigung Siegen- Wittgenstein des Vereins „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. Siegen“.

Der Verein „Lebenshilfe“ kann mit dem Spendenbetrag die Unterstützung für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen weiter ausbauen. Die Arbeit im Ambulanten Hospiz Hochwald in der Nähe des SIEGENIA-Standorts Hermeskeil fördert das Unternehmen ebenfalls mit einer Zuwendung in Höhe von 3.000 Euro. Das Ambulante Hospiz hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Familien zu entlasten und sowohl psychosozial als auch in praktischen Fragen zu begleiten. Für die Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern lebensbedrohlich erkrankt oder bereits verstorben sind, erhält zudem das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen- Wittgenstein e.V. in Siegen 1.000 Euro.

Auf überregionaler Ebene unterstützt SIEGENIA erneut die Arbeit der Organisation „Ärzte ohne Grenzen e.V.“. Sie setzt die Spende von 2.000 Euro für medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten ein.

Mit einem Spendenbetrag von insgesamt 20.000 Euro engagiert sich SIEGENIA erneut für Notleidende. In diesem Jahr unterstützt das Unternehmen in der Vorweihnachtszeit sieben regionale Einrichtungen sowie eine überregionale Organisation.

