Tarifrunde 2023: Polizeibeschäftigte in Siegen-Wittgenstein machen Unmut Luft

(wS/pg) Siegen 15.11.2023 | Die Polizeibeschäftigten in Nordrhein-Westfalen sind sauer – richtig sauer! Tausende von ihnen bringen in diesen Tagen ihren Unmut über die quälend zähen Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder zum Ausdruck. Sie versammeln sich dazu bei sogenannten „Aktiven Mittagspausen“ – eine solche gab es auch am 15. November 2023 bei der Kreispolizeibehörde in Siegen.

Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Sie hat in NRW für die laufende Tarifrunde das Motto ausgegeben: „Zeit zu handeln!“

„Die Kolleginnen und Kollegen sind bitter enttäuscht von Politikern, die gerne und viel von Wertschätzung für die Polizei reden, es dann aber an konkreten Taten mangeln lassen“, sagt Christian Breuer, Vorsitzender der GdP-Kreisgruppe Siegen-Wittgenstein. Es sei unwürdig, wenn die in der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) zusammengeschlossenen Landesregierungen den Polizeibeschäftigen die benötigte Erhöhung von Entgelt und in der Folge auch von Besoldung versagen. Ausdrücklich erinnert die GdP daran, dass dieses Plus auch 1:1 bei den Versorgungsempfängerinnen und –Empfängern ankommen muss: „Sie haben jahrzehntelang treu und gewissenhaft ihren Dienst für diesen Staat versehen“, so Breuer weiter.

Die nächste Runde der Tarifverhandlungen steht am 7./8. Dezember in Potsdam an. Die Gewerkschaften fordern 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro, bei einer Tarifvertragslaufzeit von 12 Monaten.

Für Auszubildende werden 200 Euro mehr gefordert und dazu eine unbefristete Übernahme nach erfolgreich absolvierter Ausbildung. „Angesichts der seit langem hohen Inflation sind das dringliche und angemessene Forderungen“, sagt Breuer, der Vorsitzende der GdP-Kreisgruppe Siegen-Wittgenstein.

Noch vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde planen die Gewerkschaften weitere Aktionen, um sich für die Forderungen der Mitarbeitenden im Öffentlichen Dienst einzusetzen.

Christian Breuer – Vorsitzender

