TuS Ferndorf – Der Kracher der Saison, schaut, wen der TuS ab Saisonende für`s Tor verpflichtet hat

(wS/red) Ferndorf 30.11.2023 | Na, wenn das mal nicht einschlägt wie eine Bombe

Spitzname: TIGER

Alter: 24

Größe: 1,92 m

Gewicht: 95 kg

derzeitiger Verein: HSG Hanau

Name: CAN ADANIR

Letzte Vereine: 2018 – 2019 Rhein-Neckar-Löwen, 2019 – 2022 TV Großwallstadt, seit 2022 bei der HSG Hanau und ab der Saison 2024 beim TuS Ferndorf.

Für die Rhein-Neckar-Löwen bestritt er auch 1 Spiel in der Champions-League.

Leistungsmässig hat sich der TuS aber ganz schön gestreckt, Keeper von der Qualität finden man nicht in den Regalen in Augenhöhe, da muss man sich schon strecken. Und das haben sie wohl getan, das ist eine immense Verstärkung für das Klatt-Team.

Was sagt der Verein dazu:

Der TuS Ferndorf hat mit Can Adanir einen neuen Torhüter für die kommende Saison verpflichtet. Der 1,92 Meter große Schlußmann kommt von Ligakonkurrent HSG Hanau und wird ab Sommer, nach dem Karriereende von Lucas Puhl, gemeinsam mit Jonas Wilde das Gespann im Ferndorfer Tor bilden. Der gebürtige Aschaffenburger wechselte 2018 von seinem jetzigen Verein, der HSG Hanau, zum Junglöwen Team der Rhein Neckar Löwen, wo er bereits in der Bundesliga zum Einsatz kam. Im Jahr 2020 kam dann der Wechsel zum Zweitligisten TV Großwallstadt, für den Adanir bis 2022 auflief. In dieser Saison steht er nun wieder für die HSG Hanau zwischen den Pfosten. „Wir kennen Can nun schon einige Jahre und wissen um seine Qualitäten im Tor. Er bringt die nötige Erfahrung mit und wird mit Jonas zusammen ein richtig gutes Torwartgespann bilden.

Es ist schön, dass es mit dem Wechsel von Can geklappt hat und wir freuen uns auf ihn.“ sagte Mirza Sijaric, Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH, zur Neuverpflichtung. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen und die mir entgegengebrachte Wertschätzung hat mir die Entscheidung für den TuS letztendlich leicht gemacht. Seit mehreren Jahren durfte ich sowohl in der 2. als auch in der 3. Liga gegen den TuS Ferndorf antreten. Jedes Mal aufs Neue imponierte mir diese unfassbare Energie der Stählerwiese und der stets respektvolle Umgang sowohl auf, als auch neben der Platte. Ich freue mich auf diese tolle Herausforderung und bin überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden.“ meinte Can Adanir nach der Vertragsunterzeichnung.

