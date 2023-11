Verkehrsunfall auf der B517 zwischen Rahrbacher Höhe und Burgholdinghausen: Glück im Unglück für alle Beteiligten

(wS/red) Kreuztal 16.11.2023 | Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der B517 ein Verkehrsunfall, der für alle Beteiligten glücklicherweise glimpflich endete. Ein Ford-Fahrer, der von der Rahrbacher Höhe in Richtung Burgholdinghausen unterwegs war, geriet in einer Rechtskurve leicht nach links in den Gegenverkehr.

In der Folge touchierte der Ford-Fahrer den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Golf und prallte seitlich in einen weiteren VW Golf, der in Fahrtrichtung Rahrbacher Höhe unterwegs war. Sofort nach dem Unfall stoppten nachfolgende Verkehrsteilnehmer, um erste Hilfe zu leisten. Zum Glück wurde niemand verletzt. Trümmerteile verteilten sich über die Fahrbahn und ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

Engagierte Passanten übernahmen die Verkehrsregelung, indem sie den fließenden Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeileiteten. Zwei junge Männer koordinierten diese Maßnahme per Handy, bis die Polizei eintraf und darüber hinaus.

Der Ford, der von einem Senior gesteuert wurde, sowie ein VW Golf erlitten erhebliche Schäden. Am VW Golf entstand Totalschaden, weshalb beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Unfallursache zu klären.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de