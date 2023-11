Verkehrsunfall auf der Ypernstraße: Glück im Unglück am regnerischen Samstag

(wS/red) Siegen, 18.11.2023 | Heute ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ypernstraße. Ein PKW-Fahrer, der die Ypernstraße vom Fischbacherberg in Richtung Siegen befuhr, geriet in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dies führte dazu, dass der Wagen nach links in den Gegenvekehr rutschte.

Ein entgegenkommender Fahrer hatte keine Möglichkeit, einen Zusammenstoß zu verhindern. Beide Fahrzeugführer blieben zum Glück unversehrt.

Die Schadensbilanz hingegen war beträchtlich. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr war vor Ort, um auslaufende Betriebsmittel zu beseitigen und den Brandschutz sicherzustellen.

Nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt wurden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Foto: A. Trojak / wirSiegen.de

