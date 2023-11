wirSiegen verlost 5 mal “Die komplette Siegerland Filmedition“ von Heimatflimmern

(wS/red) Kreuztal 05.11.2023 | Es ist erst wenige Tage her, da berichteten wir über die „Die komplette Siegerland Filmedition“, einer exklusiven und auf 499 Stück limitierten Filmsammlung mit 29 überwiegend historischen Filmen aus Siegerland und Wittgenstein. Präsentiert auf einem modernen Medium: einem hübsch verpackten USB-Stick. Mit insgesamt gut 16 Stunden Filmvergnügen blickt dabei der älteste Film der Filmedition 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Mehr dazu in unserem Artikel vom 29.10.2023: Siehe HIER

Für alle wirSiegen Leserinnen und Leser bieten wir jetzt die Möglichkeit, eine von 5 Stück Siegerland Filmeditionen zu gewinnen.

Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung“ senden an: info@heimat-flimmern.de. Der Einsendeschluss ist der 15. November 2023. Die Verlosung findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt. Die Benachrichtigung der 5 gezogenen Gewinner erfolgt per E-Mail.

Hinweis: Wir halten die DSGVO ein und werden die erhobenen Daten (E-Mail-Adressen) ausschließlich zur Ziehung, Benachrichtigung und Klärung des Versandweges nutzen. Nach Beendigung der Verlosung werden die Daten gelöscht. In keinem Fall erfolgt eine Weitergabe an Dritte.

Mehr Infos zu den Filmen auf heimatflimmern.com