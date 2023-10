Jetzt erhältlich: Die komplette Siegerland Filmedition – mit 29 Filme aus Siegerland und Wittgenstein

(wS/af) Siegen 29.10.2023 | Es ist bereits gut 18 Jahre her, als der in Siegen ansässige Filmemacher – Alexander Fischbach – einen ersten historischen Film über die Region Siegerland und Wittgenstein restaurierte und so der Öffentlichkeit wieder zugänglich machte. Damals war es ein Film über Freudenberg in den 1950er Jahren.

Jetzt wurden zahlreiche historische Filme zu der kompletten Siegerland Filmedition zusammengefasst. Einer auf 499 Stück limitierten Zusammenstellung von 29 Filmen auf einem modernem Medium. Dabei blickt das älteste Werk 100 Jahre zurück in die Vergangenheit.

Die Magie, die von bewegten Bildern ausgeht, übt seit jeher eine große Faszination auf uns Menschen aus. Auch auf Alexander Fischbach und sein Team: „Die Filme sind Zeitdokumente, die uns einen Einblick in vergangene Lebenswelten und geben uns Aufschlüsse über gesellschaftliche Verhältnisse, auch wenn diese Ereignisse weit zurück liegen. So auch zur Lebens- und Arbeitswelt des Siegerlandes und seiner Nachbarregionen.

Ein wahrer Schatz der kompletten Siegerland Filmedition ist der älteste Film der Zusammenstellung aus dem Jahr 1924, der die Stadt Siegen vor der nahezu völligen Zerstörung durch Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs zeigt.

Aber auch Film-Highlights wie der ikonische Siegerlandfilm „Der Eisenwald“ aus dem Jahr 1953 sind enthalten, der die Lebens- und Arbeitswelt im frühen 20. Jahrhundert im Siegerland portraitiert. Die Filmsammlung umfasst zahlreiche Themenfelder wie z.B. den für die Region besonders wichtigen „Siegerländer Hauberg“, der für die Herstellung von Holzkohle in Kohlemeilern, aber auch für die Gewinnung von Eichenlohe für die zahlreichen Ledergerbereien so wichtig war.

Aber auch der Abbau von Eisenerz in den zahlreichen Siegerländer Gruben und dessen Verhüttung zu Roheisen werden nicht nur in diesem Film thematisiert. Jenseits der Industriethemen kommen all jene auf ihre Kosten, die sich für Landschaft, Architektur und deren Veränderungen im Wandel der Zeit interessieren:

Wer kennt z.B. noch die Straßenbahn oder den O-Bus in Siegen?

Wer erinnert sich noch an die prall gefüllten Einkaufspassagen entlang der Kölner und Marburger Straße?

Oder den Wochenmarkt in der Poststraße?

Filme wie „Der deutsche Wald und sein Wiederaufbau“ der sich mit der Wiederaufforstung der Wälder nach dem zweiten Weltkrieg befasst, schlägt eine Brücke zu den heute dramatischen Veränderungen der Wälder in der Region, die durch den Klimawandel ausgelöst wurden.

Die Herstellung von Schellen und Glocken für das Weidevieh präsentiert “Der Schellenschmied von Grund“ und nimmt sich einem landwirtschaftlichen Thema an. Denn im Siegerland wurde noch bis in die 1960er Jahre eine mehr oder weniger intensive Nebenerwerbslandwirtschaft betrieben.

Zahlreiche weitere Filme machen den wirtschaftlichen und kulturellen Wandel der Region sichtbar. Für einen handfesten Skandal sorgte im Jahr 1966 der von dem Journalisten Heinrich Vormweg verantwortete Film „Siegen – Notizen zu einer Stadt“, der schonungslos die Region skizzierte und den Einheimischen damals einen unangenehmen Spiegel vorhielt?

Versöhnlicher und ein zeitgemäßes Highlight sowie krönender Abschluss der mit gut 960 Minuten oder gut 16 Stunden Spielzeit üppig bestückten Edition ist der Film „Siegen-Wittgenstein von oben – Echt vielfältig“. Dieser Film begeistert mit atemberaubenden Luftaufnahmen der Region und baut eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart.

Die Filmsammlung blickt aber auch über die Grenzen Siegen-Wittgensteins hinaus und zeigt, dass die Region wirtschaftlich eng mit Nachbarregionen verbunden war. Und für alle die bereits eine Siegerland Filmedition haben, gibt es jetzt die Siegerland Erweiterungsbox zum Vervollständigen.

