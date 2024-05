Feuerwehr im Einsatz: Gemeldeter Zimmerbrand in der Ählstraße in Siegen

(wS/red) Siegen 01.05.2024 | Am Mittwoch gegen 13:50 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz in der Ählstraße in Siegen gerufen. Ein Zimmerbrand war gemeldet worden. Unter dem Alarmstichwort „Feuer 4“ rückten mehrere Einsatzfahrzeuge der Siegener Feuerwehr aus, darunter auch die Drehleiter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Qualm aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses. Ein Küchenbrand war ausgebrochen, den die Feuerwehr jedoch schnell unter Kontrolle brachte. Zum Glück wurde niemand verletzt.