Wunschbaum-Aktion Kinderlächeln: Erfolgsgeschichte des Jugendrotkreuz Siegen-Wittgenstein jetzt mit neuen Kooperationspartnern

(wS/drk) Siegen 13.11.2023 | Schon zum neunten Mal führt das Jugendrotkreuz Siegen-Wittgenstein die Aktion Kinderlächeln durch. Die Erfolgsgeschichte der Wunschbäume geht nun weiter mit zwei neuen Kooperationspartnern: dem Kinderschutzbund Siegen-Wittgenstein und dem Spielzeugladen Toysino, der in Siegen den Standort von mytoys übernommen hat.

Der Kinderschutzbund Siegen-Wittgenstein ist Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehende und alle, die Fragen zum Thema Kinder haben. Er bietet ein

vielfältiges Angebot an Projekten und Kursen, um Kinder und Familien zu stärken und ganz alltagspraktische Hilfen wie Unterstützung bei den Hausaufgaben, Krabbelgruppen oder Sprachkurse für geflüchtete Kinder. Auch das stark frequentierte Kinder- und Jugendtelefon sowie die Kinder-Kleiderkiste, die auf nachhaltige Weise finanzielle Entlastung für Familien bietet, sind die wichtige Aufgaben des Vereins.

Derzeit werden dort insgesamt ca. 50 Kinder und Jugendliche betreut. „Diesen Kindern möchten wir in diesem Jahr ein Lächeln ins Gesicht zaubern und freuen uns sehr über die beiden neuen Kooperationspartner. Wir sind so dankbar, dass die Aktion Kinderlächeln weiterhin stattfinden kann“, freut sich Melanie Tröps, Kreisjugendrotkreuzleiterin des Jugendrotkreuzes Kreisverband Siegen-Wittgenstein.

Auch Andrea Nickel-Chanoine, Filialleiterin von Toysino am Apollotheater, ist voller Vorfreude auf die Aktion: „Zu unserer großen Freude hat sich Toysino nach so kurzer Übernahme des Geschäfts dafür entschieden, die Aktion Kinderlächeln zusammen mit dem JRK und den Kinderschutzbund fortzuführen. So kann die bewährte Sammelaktion mit dem Wunschbaum wieder am bekannten Standort stattfinden.“

In der Zeit vom 20. November bis zum 9. Dezember steht also wieder ein Wunschbaum in der Toysino-Filiale in Siegen, Bahnhofstraße 5, direkt neben dem Apollotheater.

Kundinnen und Kunden von Toysino haben dann die Möglichkeit, sich in der Filiale an dem Baum einen Geschenkeanhänger auszusuchen und den Wunsch eines

Kindes zu erfüllen. Auf dem Anhänger stehen der Vorname, das Alter und zwei Interessen des Kindes – wichtig ist, dass die Aktion anonymisiert durchgeführt wird, um die Kinder nicht zu stigmatisieren. Wer also ein Kinderlächeln verschenken möchte, sucht ein passendes Geschenk aus, gibt dies mit dem Geschenkeanhänger an der Kasse ab und zahlt es dort. Dann wird das Geschenk schön verpackt, mit dem Anhänger gekennzeichnet und am 15. Dezember im Rahmen einer kleinen Feierstunde vom Kinderschutzbund in einem geschützten Rahmen an die Kinder übergeben.

„Der Kinderschutzbund unterstützt Kinder und Jugendlichen hier in der Region auf einer ganz wichtigen Ebene. Das Kinder- und Jugendtelefon z.B. ist für mich eine tolle

Möglichkeit, bei Problemen und Kummer zu helfen. Daher ist es uns eine große Freude, die wertvolle Arbeit des Kinderschutzbundes in den Fokus unserer Aktion zu nehmen und den Kindern, die dort betreut werden, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, erklärt Melanie Tröps.

Andrea Nickel-Chanione (Filialleiterin Toysino Siegen) und Melanie Tröps (Kreisjugendrotkreuzleiterin) freuen sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.