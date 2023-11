Zwischen den Zeilen: Vielfältige Kunstwerke von Reiner Olesch

(wS/ro) Siegen 02.11.2023 | IHKansichten in der IHK-Galerie Siegen 3. November 2023 bis 23. Februar 2024

Vernissage am Donnerstag, 2. November 2023, um 19 Uhr in der IHK Siegen, Koblenzer Straße 121, 57072 Siegen.

Mit einem Gang durch die Ausstellung und in lockerem Gespräch führen an diesem Abend der Künstler Reiner Olesch und Dr. Christine Tretow von der IHK Siegen in die Ausstellung ein.

Wenn man die Werke von Reiner Olesch betrachtet, sieht man gleichsam das Leben, das im Detail entsteht: Zuerst kommt ein „großes Ganzes“ in den Blick, dann, beim genaueren Betrachten, erkennt man die Vielfalt und Fülle der eigenständigen Strukturen und Zeichnungen, jedes Detail „lebt für sich“ und könnte ein eigenständiges Bild sein.

In den unterschiedlich dimensionierten Arbeiten, die von kleinen Bildern und Objekten bis zu großfl ächigen Leinwänden reichen, werden die Auseinandersetzung mit dem Material und die Dynamik des künstlerischen Schaffensprozesses spürbar, kräftige Strukturen, natürlich oder willkürlich gesetzt, starke Farben und ungewöhnliche Werkstoffe sind zu entdecken. Jedes Detail ist wichtig und lädt den Betrachter ein, „zwischen den Zeilen“ zu sehen und die Bilder und Objekte ganz individuellen Charakters zu erkunden.

Denn „Kunst ist ein Denkprozess, der ergriffen und begriffen werden will“, sagt Reiner Olesch. Und so zeigt die Ausstellung seine Arbeiten der letzten Jahre: Leinwandarbeiten mit collagierten Untergründen, von denen nach Übermalung immer wieder Teile, Fetzen und Bruchstücke freigelegt und die mit in Drucktechnik platzierten starken Farbelementen versehen werden. Auch bei den Karton-Kastenobjekten wirkt der collageartig aufgebrachte Untergrund als entscheidendes Detail des Gesamtbildes, stehen die einzelnen Bildfl ächen mit kräftigen zeichnerischen und farblichen Akzenten im Spannungsfeld der sich gegenüberliegenden Farbpole.

Die Holz-Kastenobjekte leben von ihren ungewöhnlichen Formen, Materialien und starker grafi scher Darstellung, die etwa aus Metallelementen auf eingeritzten Linien und Formen sowie kräftigen Farben und Strukturen entstehen. Die kleinformatigen Assemblagen auf collagiertem Untergrund mit Alltagsfundstücken und ausgeschnittenen Zeitungsüberschriften eröffnen dem Betrachter einen „Denk-Raum“, der zur Entschlüsselung einlädt. Die Cyanotypie schließlich ist das jüngste Experimentierfeld von Reiner Olesch.

Dieses alte fotografische Edeldruckverfahren, benannt nach dem blauen Farbton Cyan, lässt dem Künstler wie dem Betrachter viel Spielraum für fantasievolle Interpretationen diverser Themen.

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8:00 – 16:30 Uhr I Fr. 8:00 – 15:30 Uhr Koblenzer Straße 121, 57072 Siegen

Mehr Infos über den Künstler auf www.oleschkunst.de