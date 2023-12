Ehrenamtliche Hospizbegleiter gesucht – Neuer Befähigungskurs beginnt im Februar 2024

(wS/dia) Kreuztal 08.12.2023 | Am 03. Februar 2024 startet der kostenlose Befähigungskurs zum /zur ehrenamtlichen Hospizbegleiter / in bei der Ambulanten Hospizhilfe der Stiftung Diakoniestation Kreuztal.

Gesucht werden Männer und Frauen, die sich ein Ehrenamt in der Hospizarbeit vorstellen können.

Sie begleiten Menschen zu Hause, im Hospiz oder im Pflegeheim. Anmeldungen zum neuen Kurs bei Koordinatorin Katherina Platte unter 02732 / 1028 oder per E-Mail platte@diakoniestation-kreuztal.de. Informationen gibt es auch unter www.diakoniestation-kreuztal.de.