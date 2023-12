Feuerwehr – Rettungsdienst und Polizei am Samstagmittag im Großeinsatz in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 16.12.2023 | Erstmeldung | Am heutigen Samstag, den 16.12.2023, gegen kurz nach 12:30 Uhr, ging bei der Feuerwehr der Alarm ein, dass eine Person eine Rauchentwicklung in einem Haus an der Siegener Straße in Kreuztal, direkt am Bahnübergang beim Rathaus, beobachtet hat. Aufgrund der möglichen Anwesenheit mehrerer Personen wurde sofort Großalarm ausgelöst, und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes rückten zur Siegener Straße aus.

Die Einsatzkräfte der Polizei sperrten die „alte Kreuzung“ in Kreuztal, um den Einsatzkräften einen störungsfreien Einsatz zu ermöglichen. Bei der Erkundung vor Ort stellte sich jedoch glücklicherweise heraus, dass es kein Feuer gab und keine Verletzten zu verzeichnen waren. Daher konnte der Einsatz relativ schnell abgearbeitet und beendet werden.

Die Feuerwehr war sicherheitshalber mit Drehleitern vor Ort, um im Ernstfall schnelle Hilfe leisten zu können. Während des Einsatzes wurde der Anrufer erneut kontaktiert, der die Einsatzkräfte telefonisch zu einer anderen Einsatzstelle führte. Auch dort konnte jedoch glücklicherweise nichts festgestellt werden. Im Zuge der Erkundung musste kurzzeitig auch die Kreuztaler Bahnhofstraße gesperrt werden.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de