Frontalzusammenstoß auf der B62 zwischen Netphen und Dreis-Tiefenbach – Unfall sorgte für Vollsperrung

(wS/red) Netphen 04.12.2023 | Zwischen Netphen und Dreis-Tiefenbach ereignete sich am Montagabend auf der B62 ein schwerer Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen der Polizei war ein aus Netphen kommender BMW-Fahrer in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs. Dabei geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW ID4 zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor 20 Uhr am heutigen Montagabend. Aufgrund der schwierigen Lage des eingeklemmten Fahrers kam die Freiwillige Feuerwehr Netphen mit einer Sofort-Rettung zum Einsatz, um eine zügige Einlieferung des Verletzten in ein Krankenhaus zu gewährleisten. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde vor Ort vom Notarztteam erstversorgt.

Im VW befand sich eine Frau, deren Verletzungen und Schweregrad uns derzeit noch nicht bekannt sind. Die Feuerwehr Netphen übernahm die Sicherstellung des Brandschutzes, sicherte die Unfallfahrzeuge, befreite den eingeklemmten Fahrer und leuchtete die Einsatzstelle aus. Die B62 ist derzeit um 20:50 Uhr noch vollständig gesperrt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten winterliche Verhältnisse mit Schneefall, was zu glatten Straßen führte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.

Aktuell (22 Uhr) ist die B62 noch voll gesperrt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de