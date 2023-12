Jetzt für Segelfreizeit anmelden! Volle Fahrt voraus auf dem Ijsselmeer

(wS/si) Siegen 22.12.2023 | Anker lichten, Leinen los und Segel in den Wind: In den kommenden Osterferien bietet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Siegen wieder eine Segelfreizeit für 20 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren auf dem Ijsselmeer in Nordholland an. Vom 24. bis zum 29. März heißt es gemeinsam Segel hissen, das Plattbodenschiff „Alliantie“ auf Kurs halten und das Ijsselmeer und dessen Umgebung kennenlernen. Das tägliche Zusammenleben an Bord mit Kochen und allen Herausforderungen gehören genauso zum Programm wie Kreativ-Angebote und Landgänge in verschiedenen Hafenorten.

Die Kosten für die Freizeit betragen 200 Euro. Darin enthalten sind An- und Abreise sowie Vollverpflegung. Eine Ermäßigung des Beitrags ist für Besitzer des „Siegener Ausweises“ möglich.

Anmeldungen und alle weiteren Informationen gibt es bei Verena Pittke vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Siegen unter Tel. 0151/28298771, im Kinder- und Jugendtreff Weidenau (Tel. 0271 72947) oder per E-Mail an kjtweidenau@gmx.de.

Foto: Stadt Siegen

