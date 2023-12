Kochs Ecke in Siegen – Verkehrsunfall sorgte für Verkehrsbehinderungen

(wS/red) Siegen 08.12.2023 | Update: Am heutigen Freitagmorgen (08. Dezember) ist es auf Kochs Ecke zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei wurde ein Unfallbeteiligter verletzt.

Gegen 11:04 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall an Kochs Ecke. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw aus Richtung Siegener Innenstadt kommend die Koblenzer Straße in Richtung Siegerlandhalle befuhr. Ein 58-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Koblenzer Straße in die entgegengesetzte Richtung unterwegs (von der Siegerlandhalle in Richtung Innenstadt). Der 58-Jährige wollte an Kochs Ecke nach links Richtung City Galerie abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 66-Jährigen.

Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass ihre Ampel jeweils Grünlicht gezeigt habe.

Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wer von den beiden Fahrern tatsächlich Grünlicht hatte. Bei dem Unfall wurde der 66-Jährige leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsstörungen rund um Kochs Ecke. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen.

Die Polizei bittet Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden. Für die Sachbearbeiter ist insbesondere von Bedeutung, wer von den beiden Unfallbeteiligten tatsächlich Grün hatte.

Erstmeldung | Am Freitag ereignete sich an der Kreuzung Kochs Ecke ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Vorfall, bei dem ein Golf und ein Passat kollidierten, fand gegen 11:05 Uhr am heutigen Mittag statt.

Ersten Informationen der Polizei zufolge könnte ein Rotlichtverstoß ursächlich für den Zusammenstoß der beiden PKW gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Aufgrund des Unfalls traten Betriebsmittel aus, weshalb die Feuerwehr Siegen ebenfalls im Einsatz war, um die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr zu ergreifen.

Die Verkehrsbehinderungen an Kochs Ecke führten zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Gegen 12 Uhr konnte die Unfallstelle schließlich wieder geräumt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie hier.