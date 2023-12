Siegener Professorin Dr. Lamia Messari-Becker wird „Vordenkerin 2024“

(wS/uni) Siegen 08.12.2023 | Die Bauingenieurin und Uni Siegen-Professorin Dr. Lamia Messari-Becker wird als „Vordenkerin 2024“ ausgezeichnet. Der Preis wird im Mai kommenden Jahres im Rahmen des „Vordenker Forums“ in Frankfurt verliehen.

Für ihr Engagement für Nachhaltigkeit und sozialverträglichen Klimaschutz im Bauwesen wird die Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen, Dr. Lamia Messari-Becker als „Vordenkerin 2024“ ausgezeichnet. Der Preis soll am 14. Mai 2024 beim „Vordenker Forum“ in der Goethe-Universität Frankfurt verliehen werden. Bei dem Forum handelt es sich um eine Initiative der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur. Seit 15 Jahren ehrt das Forum herausragende Persönlichkeiten, die „maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken“. Zu den früheren Preisträger*innen zählen unter anderem der KI-Forscher Prof. Dr. Sebastian Thrun, der Politologe Prof. Dr. Bassam Tibi und die Managerin und Wissenschaftlerin Nicola Leibinger-Kammüller.

Messari-Becker zeichne sich durch einen einzigartigen Rundum-Blick auf die ökologischen, ökonomischen, sozialen und sozio-kulturellen Dimensionen des Bauwesens aus, heißt es in einer Mitteilung des Vordenker Forums. Schon vor Jahren habe die Bauingenieurin vor einer Energiewende gewarnt, die sich primär auf Strom konzentriert und die andere Energieformen wie Wärme und Treibstoffe vernachlässigt. Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz habe sie Jahre zuvor vorausgesehen.

Der Jury-Vorsitzende des Vordenker Forums, Prof. Gabriel Felbermayr, Direktor des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, sagt: „Lamia Messari-Beckers Ansätze für eine ressourcenbewusste Kreislaufwirtschaft im Bau, sozialverträglichen Klimaschutz insbesondere im Gebäudebestand, (…) zukunftsfähige Energieversorgung und Mobilität zeichnen sich durch einen ganzheitlichen und differenzierten Zugang aus. Dabei berücksichtigt sie sowohl technische als auch soziale Innovationen und setzt sich für den nötigen Wandel innerhalb unserer demokratischen Strukturen ein.“

Zur Jury des Vordenker Forums gehören neben Prof. Felbermayr unter anderem der Nachrichten-Journalist Dr. Claus Kleber, Ex-Bundesministerin Julia Klöckner, Kardinal Reinhard Marx sowie die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach, Prof. Dr. Renate Köcher.