Turmkonzert auf dem Schlauchturm der Feuerwehr Bad Laasphe

(wS/bl) Bad Laasphe 11.12.2023 | Am kommenden 3. Advent laden wir im Rahmen der Turmkonzertreihe zu einem einzigartigen musikalischen Erlebnis über den Dächern von Bad Laasphe ein. Auf dem 18 Meter hohen Schlauchturm des Feuerwehrgerätehauses präsentieren Volker Fischer, Frank Blöcher und Jutta Marx an der Trompete, begleitet von Peter Grebe, Uli Bernhausen und Alexander Bald an der Posaune, ab 18:00 Uhr festliche Weihnachtsklänge.

Das Sextett wird ein Repertoire von traditionellen Weihnachtsmelodien wie „Macht hoch die Tür“&“Es ist ein Ros entsprungen“ bis hin zu „O du Fröhliche“ zum Besten geben. Ein musikalisches Erlebnis, das die Herzen erwärmen wird.

Alle Bürger von Laasphe und Gäste sind herzlich eingeladen, das Konzert sowohl von den heimischen Fenstern aus zu genießen als auch persönlich auf dem Hof des Feuerwehrgerätehauses zu erleben.

Ab 17:00 Uhr können sich Besucher zudem auf warme Getränke und herzhafte Würstchen freuen, um auch ihr leibliches Wohl zu sichern. Das Turmkonzert verspricht, wie im vergangenen Jahr, das Highlight der Konzertreihe zu sein.

Freuen Sie sich auf eine besinnliche und musikalische Einstimmung auf die festliche Jahreszeit hoch über den Dächern von Bad Laasphe!

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER. Vielen Dank!