TuS Ferndorf empfängt hochkarätigen Gegner: Stählerwiese wird Schauplatz des Duells gegen Tabellendritten

(wS/red) Ferndorf, 30.11.2023 | Leichte Spiele sind Mangelware in dieser Liga

Und so wird es wohl auch am kommenden Samstag um 19:00 Uhr in der Stählerwiese sein, wenn die „Baggerseepiraten“ der HSG Rodgau Nieder-Roden auftauchen. Das sind wirklich keine Leichtmatrosen, denn diese Jungs sind ein harter Brocken. Zwar hat der TuS sein Heimspiel im letzten Jahr am 22.10.2022 vor 947 begeisterten Zuschauern mit 29:20 grandios gewonnen, und der „wirSiegen“-Bericht titelte „Galavorstellung des TuS Ferndorf“. Jan Redmann, der Trainer der Baggerseepiraten, äußerte sich trotz der Niederlage mit den Worten: „Vielen Dank für die tolle Kulisse, das macht immer Spaß.“

Dann kam jedoch das Rückspiel am 04.02.2023, und da sahen wir einen TuS Ferndorf, der völlig von der Rolle war und zu keinem Zeitpunkt des Spiels als Sieger in Frage kam. Sie verloren chancenlos mit 30:24, und die Baggerseepiraten versenkten die „MS Stählerwiese“. Aber in diesem Jahr sind die Karten vielleicht besser gemischt, der TuS hat gut eingekauft und einen sehr guten neuen Trainer in Ceven Klatt, der nun die Geschicke leitet und bisher in diesem Job eine gute Figur macht.

Der Gegner wird auch in diesem Jahr von Jan Redmann trainiert, und zu allem Überfluss sind die besten Torschützen der Ferndorfer Niederlage immer noch im Team. Die meisten Tore gegen den TuS erzielten Filip Brühl (9), Johannes von der Au (8) und Benedikt Gräsl (5). Somit warfen diese drei Spieler alleine 22 der insgesamt 30 Tore und sind weiterhin brandgefährlich. Allerdings haben sie diese Tore nur bei ihrem Heimspiel erzielt, in der Stählerwiese waren ihre Leistung bedeutungslos, da wurden max. 3 Tore erzielt. Ebenso noch im Team ist der Keeper Marco Rhein, der die Ferndorfer schier zur Verzweiflung brachte.

All das soll am Samstag besser gemacht werden, und Ceven Klatt, mit dem „Ferndorfer Stallgeruch“, wäre nicht Ceven Klatt, wenn er nicht schon ein Rezept gegen diesen Gegner auf dem Papier hätte. Die meisten Tore erzielten die Piraten meist über ihre Außenspieler (Nils Hassler/RA mit insgesamt 75 Toren) und Filip Brühl /LA mit insgesamt 68 Toren), also ist Vorsicht geboten.

Aber wenn Ferndorf wieder so ein Feuerwerk mit seinen oft über 1000 Fans und den zwei Fanclubs in die Halle zaubert, sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir beide Punkte nicht im Hexenkessel behalten. Beim Rückspiel im Februar lief auch Neuzugang Julius Fanger zum ersten Mal im TuS-Trikot auf, also drücken wir auch ihm für Samstag die Daumen.

Was uns Coach Ceven Klatt sagen will ist folgendes:

Es erwartet uns ein Spitzenspiel, wenn der Tabellenerste gegen den Tabellendritten antritt.

Die Fans dürfen sich wirklich auf dieses Topspiel freuen. Obwohl Nieder-Roden letzte Woche gegen Longerich verloren hat, mindert das nicht den Gesamteindruck, da Nieder-Roden über die gesamte Saison hinweg eine Spitzenmannschaft in der Liga ist. Die Mannschaft verfügt über zwei herausragende Außenspieler, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Die Haupttorschützen in der Mannschaft sind ebenfalls sehr gefährlich. Die Spieler auf den Halbpositionen zeigen eine höhere Spielstärke, und mit einem soliden Torhüter erzielen sie im Schnitt 32,33 Tore pro Spiel. Die Mannschaft zeichnet sich durch ihre offensive Spielweise aus, wobei sie im Angriff stärker ist als in der Abwehr.

Für uns bedeutet das, dass wir uns auf eine Menge Angriffsqualität einstellen müssen. Es wird entscheidend sein, ob unsere Abwehr oder der Angriff den Ausschlag gibt. In einer ähnlichen Situation waren wir bereits in dieser Saison im Spiel gegen Krefeld, wo wir die Mannschaft mit unserer Abwehr bändigen konnten und das Spiel für uns entschieden. Ich hoffe, dass sich dies am Wochenende in ähnlicher Form wiederholen wird. Im Videostudium fiel auf, dass besonders über die Außenspieler das Umschaltspiel, das Angriffsspiel und das Gegenstoßspiel von Nieder-Roden stets gefährlich sind. Wir werden unser Bestes tun, um dies zu verhindern und den Außenspielern schon im Vorfeld einige Tore zu entziehen.

Zum Kader:

Einige Spieler sind angeschlagen, aber ich hoffe, dass am Wochenende alle dabei sein können. Daniel Hideg saß letzte Woche auf der Bank und wurde geschont. Wenn er fit ist, werden wir voraussichtlich mit Daniel beginnen.

Zur Wichtigkeit des Spiels:

Ein Heimsieg in diesem Spiel würde uns einen Vorsprung von acht Punkten auf Platz drei verschaffen und einen direkten Mitkonkurrenten weiter distanzieren. Dies ist auf jeden Fall wichtig. Dennoch bleibt das Spiel nächste Woche gegen Aldekerk genauso bedeutsam, da uns der Verlust von zwei Punkten dort nichts bringen würde. Wir betrachten die Dinge von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel, und unser Ziel bleibt es, mit einer positiven Bilanz in die Weihnachtspause zu gehen.

Bericht und Grafik : Peter Trojak

