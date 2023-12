Unterbrechung der Wasserversorgung am 13. & 14. Dezember

(wS/nk) Neunkirchen 09.12.2023 | Aufgrund dringender Arbeiten am Leitungsnetz kommt es am kommenden Mittwoch, 13. Dezember, und Donnerstag, 14. Dezember, zeitweise zu Unterbrechungen der Wasserversorgung in den Wohngebieten Kirchberg und Steimel.

Betroffen sind die Anwohner aller oberhalb der „Unteren Kirchbergstraße“ liegenden Straßen („Untere Liebach“ oberhalb Hausnummer 15, „Obere Liebach“ und alle höher liegenden Straßen sowie das gesamte Baugebiet „Unter’m Steimel“). Auch die Gebäude Steimelsweg 91 – 97 und das Ausflugslokal „Zum Steimel“ sind betroffen.

Die Wasserversorgung wird an den genannten Tagen für jeweils etwa drei Stunden unterbrochen. Alle Anwohner werden gebeten, eine entsprechende Wassermenge für diesen Zeitraum zu bevorraten. Das Gemeindewerk Neunkirchen bittet um Verständnis, die Arbeiten sind zur Sicherstellung der Wasserversorgung erforderlich. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter des Gemeindewerkes gerne zur Verfügung.