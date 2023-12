Verkehrsstörungen anlässlich einer Versammlung am Wochenende

(wS/ots) Siegen 08.12.2023 | In Siegen findet an diesem Wochenende eine Versammlung statt, die aufgrund eines Aufzugs für Verkehrsbeeinträchtigungen sorgen wird.

Am Samstag (09.12.2023) wird zwischen 17 und 20 Uhr im Bereich der Innenstadt eine Versammlung unter dem Motto „Schweigemarsch zum Frieden in Nahost“ durchgeführt. Die Organisatoren erwarten eine Teilnehmerzahl von 700-1000

Personen. Die Versammlung startet im Ortsteil Weidenau. Es erfolgt dann ein Aufzug (Schweigemarsch) zur Siegener Innenstadt, der mit einer Abschlusskundgebung auf dem Scheinerplatz endet. In dieser Zeit kann es punktuell zu Straßensperrungen kommen.

Über die sozialen Medien der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein wird während der Versammlung fortlaufend über aktuelle Entwicklungen berichtet.

Da zeitgleich auch die Weihnachtsmärkte geöffnet haben, kann es zu größeren Menschenansammlungen im innerstädtischen Bereich kommen.