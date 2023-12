Weihnachts-Showdown in der Stählerwiese: Der Hexenkessel erwartet sein nächstes Spektakel

Ihnen gegenüber steht jedoch die“ explosive Handballmacht“ aus dem Siegerland, ein Bollwerk in der Abwehr und eine oft atemberaubende Offensive. Ein Team, das auf allen Positionen extrem stark besetzt ist, und deren erstklassig gefüllte Ersatzbank für so manches Team ein Traum wäre. Die meisten Mannschaften wissen bereits im Vorfeld, dass sie in der Stählerwiese nur geringe Chancen haben, aber sie freuen sich auf dieses Spektakel und auf diese Stimmung in der Ferndorfer Handballhölle.

Braucht Ihr noch einen guten Grund um in die Halle zu kommen?

Jonas Faulenbach, der sich im Oktober 2021 beim Heimspiel gegen den Dessau-Roßlauer HV 8 Minuten vor Spielende so schwer verletzte, dass er heute noch noch nicht damit abgeschlossen hat.



Wer unseren Spielbericht von damals noch einmal lesen möchte, hier der Link:

https://wirsiegen.de/2021/10/grandioser-heimsieg-der-ferndorfer-wird-durch-eine-schwere-verletzung-von-jonas-faulenbach-ueberschattet/341906/

Wenn die gesamte Halle steht, die Lautsprecher ihr letztes geben, die Ferndorfer Füchse ihren Trommeln das Letzte abverlangen, die Brigade C ihre Fahnen in den Hallenhimmel schwenkt und ihre bekannten Gesänge ertönen lässt, DANN IST SHOWTIME. Lasst uns gemeinsam dieses Spiel rocken, lasst uns ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk erspielen, aber dafür muss die Halle auch aus allen Nähten platzen. Ihr werdet dafür gebraucht, kommt und lasst das letzte Spiel in diesem Jahr zu einem unvergleichlichen und erfolgreichen Ereignis werden.