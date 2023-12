Weihnachtsmarkt im Dreslers Park in Kreuztal eröffnet – Lichterglanz im Park

(wS/red) Kreuztal 07.12.2023 | Pünktlich um 16 Uhr öffneten sich heute die Tore des wohl beliebtesten und schönsten Weihnachtsmarktes im Siegerland. Tausende Menschen strömen nun nach Kreuztal, um an diesem festlichen Ereignis teilzunehmen. Vom 7. bis zum 10. Dezember 2023 verwandelt sich der Dreslers Park in Kreuztal in ein zauberhaftes Wintermärchen.

Der „Lichterglanz im Park“ verspricht nicht nur ein Paradies für Kunsthandwerksliebhaber, sondern auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, kulinarische Genüsse und kreative Aktivitäten für die kleinen Besucher. Der Park, der normalerweise als grüne Oase dient, erstrahlt in einem festlichen Lichterglanz und bietet eine einzigartige Atmosphäre für die Besucher.

Unsere Redaktion hat den Park soeben besucht und ist ebenso begeistert wie die ersten Besucher. Die Stände der Kunsthandwerker präsentieren liebevoll gestaltete Handarbeiten, von handgeschnitzten Holzarbeiten bis hin zu filigranen Schmuckstücken. Die weihnachtlich geschmückten Buden laden zum gemütlichen Bummeln und Verweilen ein.

Doch nicht nur das Kunsthandwerk zieht die Menschen in Massen an. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung der Extraklasse. Künstler präsentieren ihre Talente, und weihnachtliche Melodien verleihen dem Park eine festliche Note.

Kulinarisch werden die Besucher mit einer Vielfalt an Leckereien verwöhnt. Von deftigen Speisen bis zu süßen Leckereien ist für jeden Geschmack etwas dabei. Glühwein und Punsch sorgen für wohlige Wärme an diesem winterlichen Abend.

Besonders für die kleinen Besucher gibt es zahlreiche kreative Aktivitäten. Vom Plätzchenbacken bis zum Basteln von Weihnachtsschmuck – die Kinder können sich auf vielfältige Weise austoben und ihre Kreativität entfalten.

Wir haben für euch, liebe Leser, den „Lichterglanz im Park“ besucht und präsentieren hier die ersten Bilder vom 07.12.2023!

Viel Spass und viel Erfolg allen Teilnehmern!



















Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie hier.