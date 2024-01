Am Historischen Schlachthof: Siegener Finanzexperten von Maneris am neuen Standort – Bürgermeister überreicht Glückwünsche

(wS/si) Siegen 17.01.2024 | Die unabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltung Maneris AG hat einen neuen, attraktiven Firmensitz bezogen – und ist dabei der Stadt Siegen treu geblieben: Vom alten

Standort an der Sandstraße ging es Ende letzten Jahres in neue Büroräume in der Schlachthausstraße 10.

Hier, im repräsentativen ehemaligen Direktorenhaus am „Historischen Schlachthof“, stattete Bürgermeister Steffen Mues den hiesigen Finanzexperten einen Besuch ab, um sich selbst ein Bild von den neuen Räumlichkeiten zu machen und persönlich zum Umzug zu gratulieren. Passenderweise gab es auch ein Geschenk zur Vervollständigung der Einrichtung, die dem Motto „moderne Technik in traditionellen Räumen“ folgt: eine außergewöhnliche Foto-Arbeit des Krönchens, erschaffen vom Siegener Künstler Thomas Kellner.

„Es ist schön zu sehen, wenn sich Siegener Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln,“ so Mues, „denn das liegt natürlich auch uns als Stadt sehr am Herzen.“ Für den neuen Standort wünsche er der Maneris AG alles Gute und einen erfolgreichen Start.

Der neue Firmensitz eröffnet Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Perspektiven. Mit insgesamt drei unterschiedlich ausgestatteten Besprechungsräumen haben die Beraterinnen und Berater nun auch ausreichend Platz für Kundentermine.

„Dank des neuen Standortes hier im Herzen der Stadt, der im Einklang mit unserer bodenständigen und zugleich zeitgemäßen Unternehmenskultur steht, sind wir für unsere

Kundinnen und Kunden zudem leicht zu erreichen“, erklärt Andreas Muhl, Vorstandsvorsitzender der Maneris AG, einen weiteren Vorteil des Umzugs. Dies sei ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung des Unternehmens, das seit 1995 als einzige unabhängige Vermögensverwaltung in Südwestfalen seine Kundinnen und Kunden bei finanziellen Anliegen berät und begleitet.



Passend zum neuen Firmensitz im Herzen der Stadt überreichte Bürgermeister Steffen Mues dem Vorstandvorsitzenden der Maneris AG, Andreas Muhl (r.), ein Foto eines Siegener Wahrzeichens – der Nikolaikirche mit dem goldenen Krönchen.

Foto: Stadt Siegen